Yellow Card, la plate-forme panafricaine d'échange de crypto-monnaie, vient de boucler un tour de financement de série B de 40 millions de dollars

La levée de fonds, dirigée par Polychain Capital, permet à Yellow Card de totaliser 57 millions de dollars de fonds, soit une levée de fonds record jamais réalisée par une autre entreprise de crypto-monnaie sur le continent africain.

JOHANNESBURG, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Yellow Card Financial, la plate-forme panafricaine d'échange de crypto-monnaie, a annoncé la clôture de son tour de financement de série B de 40 millions de dollars. Ce tour de table a été dirigé par Polychain Capital, avec la participation de Valar Ventures, Third Prime, Sozo Ventures, Castle Island Ventures, Fabric Ventures, DG Daiwa Ventures, The Raba Partnership, Jon Weiner, Alex Wilson, Pat Duffy et d'autres investisseurs.

Yellow Card Leadership

Ce financement permettra à l'entreprise de stimuler la croissance exponentielle de ses activités commerciales, de poursuivre son expansion réussie sur le continent, de développer de nouveaux produits innovants et de faire progresser les partenariats stratégiques en Afrique.

Chris Maurice, PDG et cofondateur de Yellow Card , affirme que cette augmentation est le fruit d'un travail acharné vers un but commun.

"Au cours des trois dernières années, notre équipe a travaillé sans relâche pour rendre cette technologie accessible à tous et créer un produit de classe mondiale. Cette levée de fonds, étant donné le marché actuel, montre non seulement la résilience de notre équipe, mais réitère également l'appétit pour la crypto-monnaie ainsi que sa nécessité en Afrique, a déclaré Chris.

Depuis le lancement de Yellow Card au Nigéria en 2019, l'équipe, basée dans 21 pays, a cherché à rendre le Bitcoin, l'Ethereum, les Stablecoins et d'autres crypto-monnaies accessibles à toute personne en Afrique.

En août 2021, Yellow Card a annoncé sa levée de fonds de série A de 15 millions de dollars. Dès lors, l'équipe a franchi des étapes importantes, notamment :

Yellow Card, en pleine expansion, a passé de 12 à 16 pays et a démarré son activité: Au Gabon, au Sénégal, au Rwanda et en République démocratique du Congo .

et en République démocratique du . Yellow Card a effectué des recrutements importants : Alice Tomdio , Directrice financière ; Craig Stoehr , Directeur juridique et Micha Katz , Directeur de la sécurité des systèmes d'information.

, Directrice financière ; , Directeur juridique et , Directeur de la sécurité des systèmes d'information. Yellow Card a accordé des options d'achat d'actions à chaque employé à temps plein.

Yellow Card a lancé Yellow Pay, un moyen de transférer de l'argent entre les pays par le biais de crypto-monnaies.

Yellow Card a dépassé 1 million de clients.

Cette levée de fonds particulièrement importante, surtout dans un marché en baisse, reflète sans aucun doute le niveau de confiance exprimé par les investisseurs nouveaux et existants.

"Yellow Card est la meilleure équipe d'exécution sur le continent. Nous sommes impressionnés par la manière dont l'équipe s'ajuste et s'adapte de manière transparente aux opportunités et aux exigences uniques des différents marchés africains. Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui est possible en matière de crypto-monnaie en Afrique et nous sommes excités à propos de ce qui est à venir", a déclaré Will Wolf, associé chez Polychain Capital.

Yellow Card s'engage à poursuivre sa mission d'inclusion financière pour tous à travers diverses activités sur le continent.

