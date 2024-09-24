Yeni bir insan gücü yönetimiyle iş verimliliğini %10 artıran domates çiftliği örneği

SEUL, Güney Kore, 24 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Daha önce bu domates çiftliği tesislerinde böyle büyük bir değişiklik görülmedi. Fakat iş verimliliği %10 artış göstermişti. Aynı süre boyunca çalışanların çalıştığı alan, öncekine göre %10 büyüme gösterdi. Tam olarak ne değişmişti?

Yönetici Ation ile çalışma durumunu inceliyor. (Kaynak : ioCrops)

Güney Kore'nin modern serası 'Parmfarm', Chungcheongnam-do'nun Nonsan şehrinde olgun domates yetiştirmekte. Geçen yılın Ağustos ayındaki verilere göre tarım yönetimi solüsyonu 'Ation'un uygulandığı 'ParmFarm 2 Serası'. Yöneticinin 4, çalışanının ise 20 kişi olduğu 7800 pyeong(yaklaşık 25,785 m²) büyüklüğündeki sera, şuanda oldukça değişmiştir. Seranın yeni teknoloji uygulamaları ve veri tabanlı tarım yönetiminin yerleşimini yönetmekte olan ParmFarm'ın Genel Müdürü Kim bey ile ioCrops tarafından gerçekleştirilen bir röportajda, şimdiye kadarki hikâyesini dinledik.

Q. Veri tabanlı çalışma yönetimin solüsyonunu uygulama amacınız ve değerlendirme sürecinde dikkate aldığınız en önemli faktörler nelerdir?

Seracılık teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Fakat tarımın temeli hala 'Çiftçilik'tir. Sera'nın üretim verimliliğini arttırmak için çiftçilik öncü olmalıdır. Daha sonra, çeşitli teknoloji ve programların desteklerinin olması daha mantıklı olacaktır.

Çiftlik yönetiminin stabil olduğuna karar verildikten sonra, bir diğer aşamaya geçilebilir. İşte o zaman gerekli olan teknoloji 'veri tabanlı iş ve iş gücü yönetimi'dir. Ation adlı solüsyonuyla, önceki yöneticilerin karşılaştığı genel çiftlik yönetimi sorunlarını çözebileceğini umut ettik.

1. Seranın tesis ve bitkilerin büyüme ortamı aynı olurken, çalışanların mutlak iş verimliliğini artırmak.

2. Verilere dayanarak çalışanları objektif bir şekilde değerlendirmek ve üstün başarılı çalışanlar için uygun ödüller vermek.

3. Mevcut iş yönetim solüsyonlarına göre iyileştirilmiş UX/UI ile, yöneticinin seradaki çalışma durumunu tek bakışta anlayabilmesini sağlamak.

Q. Bu solüsyon aracılığıyla etkinlik takibi ve her çalışanın performansını izleme gibi seçenekler mümkün hale geldi. Peki, çiftlik yöneticileri ve çalışanlarının tepkileri nasıldı?

Çalışanlar için herşeyden önemli iki şey vardır. Yöneticinin çalışanları değerlendirirken subjekifliğini bırakıp veri temelli bir değerlendirme yapacağına dair güven, böylece üstün performansını kanıtlayan çalışanların ödüllendirileceğine dair adil bir beklenti. Bu yüzden 'değerlendirme ve iş gücü yönetimi' serada en önemli ve zor olan görevlerden biridir. Mevcut çiftlik yöneticisi Ation ile değerlendirme için gerekli olan destekleyici verileri topladıktan sonra objektif bir değerlendirme yapmaktadır. Ation sayesinde, çalışanların değerlendirilmesi ve üstün çalışanların iş gücü yönetimi daha kolay ve pratik hale geldi.

Q. Ation'un özelliklerinden en kullanışlı ve tatmin edici olanı nedir? Veri tabanlı çalışma yöntemi solüsyonunun avantajları ve genel etkileri nelerdir?

Çalışanların performansını görüntüleme, gerçek zamanlı iş durumunu anlama, gerçek zamanlı hasat verilerini kontrol etme gibi, bilhassa bu üç özellikten oldukça memnunuz.

Önceki yöntem, yani yöneticilerin bizzat denetimini yaparak çalışanların yeteneklerini değerlendirmesi, kişinin subjektifliğini yansıtmanın yanı sıra başka bir soruna daha yol açmaktaydı. Bu tam olarak 'veri toplama zorluğu'ydu. Ation'u getirdikten sonra, çiftliğin iş durumu, çalışanların yetenekleri gibi tüm veriler görüntülenmeye başlandı. 'Verilerin kayıtları ve yönetimi', seradaki üretim verimliliği arttırmak için gereklidir. Bu daha pratik hale geldiğinde sera işletmeciliği seviyesinin bir sonraki aşamaya yükselmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.

Ation'u kullanım sırasında, çalışanların iş yeteneklerinin sürekli arttığını gördük. Bizim amacımız çalışanların daha üstün bir bitki yönetimi becerilerini göstererek, daha yüksek hasat verimini elde etmeleridir. O zaman yönetici, gayretli çalışanların daha keyifli bir şekilde çalışarak daha büyük başarılar elde etmeleri ve hak ettikleri ödülleri almalarını sağlamak için bu tür çiftlik çalışma ortamını oluşturmalıyız. Ation kullanmadan önce ve sonrayı karşılaştırdığımızda, sera tesislerimizde büyük bir değişiklik olmadı. Fakat iş verimliliği %5-10 oranında artış gösterdi. Aynı süre boyunca çalışanların yaptığı iş alanları öncekiyle karşılaştırıldığında %10 büyüme göstermiştir. Ation sayesinde bu mümkün hale geldi.

ioCrops, mevcut Data-Driven Labor Management Solution, Ation'un ücretsiz demosunu kullanabilecek çiftlikler aramaktadır. Aşağıdaki iki ayrı yöntemle ücretsiz demo için başvuruda bulunabilirsiniz.

- ioCrops'un Satış Yetkilisine danış : [email protected]

- Website aracılığıyla izle https://www.iocrops.com/ation?lang=en

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