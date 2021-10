YES acquiert l'activité d'équipement pour semi-conducteurs de Kanthal

Une technologie haute température vient élargir le portefeuille de traitement thermique de YES

FREMONT, Californie, 8 octobre 2021 /PRNewswire/ -- YES (Yield Engineering Systems, Inc.), l'un des principaux fabricants d'équipements de traitement pour le conditionnement avancé des semi-conducteurs, les sciences de la vie et les applications « More-than-Moore », a annoncé aujourd'hui l'achat de l'activité d'équipement pour semi-conducteurs du fournisseur suédois de technologie de chauffage Kanthal.

Selon les termes de l'accord, qui a été signé le 6 octobre, YES prendra possession du portefeuille de biens d'équipement liés aux semi-conducteurs de Kanthal, des mises à niveau liées aux systèmes et des besoins en services. L'acquisition ajoutera la technologie de four à haute température (>800 °C) de Kanthal ainsi que les processus de dépôt chimique en phase vapeur à basse pression (LPCVD) aux capacités croissantes de YES dans le domaine du traitement thermique.

« Nous avons pour objectif d'être le fournisseur de choix de l'industrie des semi-conducteurs pour la modification de surface, l'amélioration des matériaux et le dépôt de haute qualité », a déclaré Rezwan Lateef, Président de YES. « Avec cette acquisition d'équipements et d'expertise technique d'un leader du chauffage industriel, nous sommes impatients de soutenir notre clientèle mondiale avec de nouveaux systèmes de recuit et de collage à haute température qui s'appuient sur les équipements de chauffage Kanthal. En outre, nous pensons que la technologie LPCVD de Kanthal a le potentiel d'ouvrir des opportunités de dépôt passionnantes pour YES au-delà de nos systèmes actuels de revêtement monocouche, en particulier dans les domaines de l'optique, de la puissance et des microLED. »

À propos de YES

YES (Yield Engineering Systems, Inc.) est un fournisseur privilégié d'équipements de haute technologie et rentables pour transformer les surfaces, les matériaux et les interfaces. Les gammes de produits de la société comprennent des fours de cuisson sous vide, des systèmes de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et des outils de gravure au plasma utilisés pour la modification précise des surfaces et le revêtement en couche mince des tranches de semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteurs et MEMS, et des biodispositifs. Avec YES, les clients, des startups aux entreprises du Fortune 100, peuvent créer et produire en volume des produits dans un large éventail de marchés, notamment les colis avancés, les MEMS, la réalité augmentée/réalité virtuelle et les sciences de la vie. Le siège de YES est situé à Fremont, en Californie, et la société est de plus en plus présente dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.yieldengineering.com.

