YHLO a dévoilé son nouveau développement de la technologie CLIA au salon MEDICA 2021

En tant que plus grand événement au monde pour le secteur médical, MEDICA attire des dizaines de milliers d'experts et de décideurs du monde entier. « MEDICA est une excellente occasion pour YHLO de présenter nos derniers produits de diagnostic au secteur, c'est un endroit où les technologies médicales de pointe et les innovations révolutionnaires sont à l'honneur », a déclaré Richard Li, directeur de la division des affaires internationales. « YHLO a travaillé sans relâche pour améliorer les technologies d'immunodosage par chimiluminescence et est ravi d'apporter ce nouveau paradigme médical au secteur des diagnostics in vitro. »

Le tout nouveau iFlash 1200 est une station de travail inégalée pour les laboratoires de test à faible et moyen volume, en particulier avec un espace au sol limité. De plus, il offre un menu complet et en expansion pour les tests immunologiques, soit plus de 120 paramètres disponibles couvrant l'auto-immunité, l'infection, la santé reproductive, la COVID-19, les panels de routine et plus encore.

Grâce à sa forte capacité de R&D, YHLO a été le premier au monde à développer un test de neutralisation des anticorps du SRAS-CoV-2 et a été le pionnier dans le développement des tests IgM et IgG de SARS-CoV-2 sur la plateforme CLIA. « Nous avons vu des clients de divers pays utiliser les produits de diagnostic de la COVID-19 de YHLO pour publier plus de 200 articles universitaires dans des revues de renommée mondiale, notamment The Lancet, JAMA, BMJ, Nature, etc. », a déclaré Edward Zheng, scientifique de la division des affaires internationales de YHLO.

« Jusqu'à aujourd'hui, les produits de YHLO sont présents dans plus de 100 pays. C'est un plaisir pour nous de rencontrer autant de clients et de leur parler au salon MEDICA ». Richard Li a déclaré : « Nous continuerons à faire des besoins des clients notre priorité absolue avec des produits plus conviviaux pour le laboratoire. »

À propos de YHLO

YHLO est une entreprise de solutions d'immunodosage innovante et en pleine croissance basée à Shenzhen, en Chine, spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution d'instruments de diagnostic in vitro et de réactifs par une équipe de scientifiques et d'ingénieurs expérimentés.

YHLO est cotée à la bourse de Shanghai (SSE: 688575)

Pour en savoir plus sur YHLO, rendez-vous sur www.yhlobiotech.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1692737/YHLO_showcased_latest_products_MEDICA_2021.jpg

SOURCE Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd