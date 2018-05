YIBAIFEN se démarque en tant que leader du commerce électronique social en Chine

Le commerce électronique social est un nouveau modèle d'affaires

Le commerce électronique social est un mode dérivé du commerce électronique. Il est basé sur des réseaux de relations interpersonnelles et s'appuie sur une voie de propagation des médias sociaux comme WeChat, l'application sociale la plus populaire en Chine, à travers l'interaction sociale et les contenus produits par les utilisateurs pour assister les ventes et la consommation. C'est l'intégration du commerce électronique et des médias sociaux.

Nouveau modèle commercial, le commerce électronique social en Chine connaît une croissance rapide. Il a peu à peu changé la façon dont les gens consomment et font la promotion des nouveaux produits. Le commerce électronique social employait 20 millions de personnes en 2017. Depuis 2015, l'ampleur du commerce électronique social mobile dépasse les 100 milliards de RMB. On prévoit que le marché atteigne une ampleur de 370 milliards de RMB à l'horion 2020.

Yibaifen se démarque

Yibaifen Group est une entreprise du secteur de la santé qui intègre la R & D, la production et la vente en s'appuyant sur le commerce électronique social. Yibaifen est le fer de lance du nouveau commerce de détail du secteur de la santé en Chine. M. Chen Hangzhou, PDG et fondateur, et son équipe fondatrice ont à leur actif une riche expérience professionnelle dans le secteur de l'Internet. Ils s'efforcent de faciliter un mode de vie vert et sain aux êtres humains, ainsi qu'une plate-forme efficace et ouverte destinée aux clients.

En suivant un modèle de marketing précis et une stratégie publicitaire bien réfléchie, Yibaifen a connu une expansion rapide grâce au commerce de détail électronique et social. Yibaifen compte plus de 60 000 agents et 200 magasins de détail hors ligne. Des produits tels que Prebiotics Tiantianai et Xiaohuayang se vendent bien en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique et sur d'autres marchés internationaux.

Les agents d'Yibaifen peuvent obtenir des primes

Yibaifen a placé les intérêts des distributeurs et des agents au premier plan. Au cours des deux dernières années, Yibaifen a récompensé ses agents en leur offrant des voyages à l'étranger, à Bali et à Taïwan. En mai 2018, les meilleurs agents se verront récompensés par un circuit personnalisé de neuf jours en France, Italie et Suisse.

