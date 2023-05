Yifeng Chen, da Trina Solar, homenageado com o IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award

CHANGZHOU, China, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 50ª Conferência de Especialistas Fotovoltaicos do IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) (IEEE PVSC) anunciou recentemente que o Dr. Yifeng Chen, líder técnico e vice-presidente associado de tecnologia da Trina Solar, receberá o prêmio IEEE Stuart R. Wenham Young Professional 2023 por suas realizações notáveis na ciência e tecnologia da conversão de energia fotovoltaica.

Com sede em Nova York, EUA, o Instituto é uma das maiores organizações técnicas profissionais do mundo. Foi fundada em 1963. Em 2014, o Instituto estabeleceu o Young Professional Award, que mais tarde foi renomeado como IEEE Stuart R. Wenham Young Professional Award em homenagem ao Prof. Stuart Wenham. O prêmio é concedido anualmente a um indivíduo que fez contribuições significativas para a ciência e a tecnologia da conversão de energia fotovoltaica, incluindo trabalhos em materiais, dispositivos, módulos e/ou sistemas fotovoltaicos.

Como líder técnico na Trina Solar, o Dr. Chen lidera a equipe de P&D para incentivar a inovação tecnológica e a transferência para produção em massa. Até o momento, a Trina Solar estabeleceu 25 recordes mundiais em termos de eficiência de conversão de células solares e saída de energia do módulo. A eficiência da célula i-TOPCon tipo n de 210 mm atingiu 25,3% na produção em massa, o que beneficia os clientes e a indústria fotovoltaica.

O 50º IEEE PVSC será realizado no dia 11 de junho em San Juan, Porto Rico, EUA. O Dr. Chen receberá o prêmio e fará uma apresentação oral estendida sobre células e módulos i-TOPCon de alto desempenho de 210 mm tipo n. O Dr. Chen disse: "Este prêmio também é um reconhecimento da Trina Solar e, particularmente, de todos os pesquisadores da equipe de P&D. No futuro, vamos acelerar ainda mais a industrialização de tecnologias de alta eficiência, promover a aplicação de módulos Vertex confiáveis e de alta eficiência."

O Dr. Chen também foi o vencedor do "SiliconPV Award" (conferência SiliconPV, Hameln, Alemanha) e do "Young Researcher Award" na Conferência Mundial sobre Conversão de energia fotovoltaica (WCPEC, Kyoto, Japão).

Este prêmio reconhece plenamente as conquistas do Dr. Chen e sua equipe em P&D de células solares e módulos de alta eficiência, e ressaltam a posição da Trina Solar como líder global no campo da tecnologia fotovoltaica. A Trina Solar aumentará sua P&D em produtos avançados de alta eficiência 210/210R com tecnologia tipo ni-TOPCon, para desenvolver produtos com melhor desempenho e maior valor para os clientes globais.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

