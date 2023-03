Yijiahe Technology Co., Ltd. 20 anni di esperienza nel settore della pulizia commerciale

NANCHINO, Cina, 6 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Yijiahe Technology Co., Ltd. ("Yijiahe") annuncia l'ingresso nel settore della pulizia commerciale con una nuova gamma di soluzioni di robotica per la pulizia commerciale all'avanguardia e una piattaforma di gestione basata su cloud costruita per servire una varietà di casi di utilizzo della pulizia. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore della robotica dei servizi, l'azienda ha deciso di esplorare nuove frontiere nel settore della pulizia commerciale.

in qualità di sviluppatore, produttore e fornitore nel settore della robotica dei servizi, Yijiahe ha accumulato una vasta esperienza tecnica in diverse categorie, come intelligenza artificiale, computer vision, guida autonoma, ecc. L'azienda è nota per il suo impegno a favore dell'innovazione ed eccellenza e l'ingresso nel settore della pulizia commerciale è un'estensione naturale delle sue capacità principali.

I robot per la pulizia commerciale per interni, la serie J30 e J40, e il robot per la pulizia commerciale per esterni, J110, dimostrano l'esperienza tecnica dell'azienda. La serie J30 presenta la funzione "Cleaning+" che combina la pulizia con promozioni, ricevimenti, presentazioni o altre possibilità, aggiungendo maggior valore ai clienti rispetto ai robot di pulizia tradizionali. Il robot per la pulizia J40 offre agli utenti finali 5 diverse modalità e ricarica automatica, massimizzando così la produttività e liberando gli utenti finali dall'incombenza di lavori ripetitivi. Il robot per la pulizia esterna J110 è progettato per affrontare anche i terreni più difficili, come parcheggi, marciapiedi e altri spazi esterni, ed è dotato di una funzione automatica di raccolta.

A completamento dei robot di pulizia, Yijiahe ha inoltre sviluppato una piattaforma cloud di gestione intelligente che consente ai clienti di gestire e monitorare da remoto i propri robot, offrendo dati e analisi in tempo reale per ottimizzare le prestazioni di pulizia.

Grazie alla presenza globale e alla competenza tecnica, Yijiahe è nelle condizioni perfette per espandere la propria attività nel settore della pulizia commerciale. La profonda conoscenza della robotica dell'azienda e l'impegno nell'eccellere garantiscono che i clienti possano aspettarsi solo il meglio da Yijiahe, che nel frattempo continua a innovare e a offrire soluzioni di prim'ordine.

Informazioni su Yijiahe

Yijiahe Technology Co., Ltd. ("Yijiahe", codice stock 603666 SHA) è uno sviluppatore, produttore e fornitore di soluzioni robotiche intelligenti utilizzate nelle reti elettriche, nella nuova energia, nella pulizia e in altre strutture in tutto il mondo. L'azienda offre servizi a una varietà di settori tramite soluzioni innovative e preziose che contribuiscono a creare una vita migliore per gli esseri umani. Per ulteriori informazioni si veda: https://www.yijiahe.com/

