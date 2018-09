Yili aprimora esforços de bem-estar público para facilitar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

Com base nas estatísticas, no final de 2017 a "Yili Nutrition 2020" havia doado 4,8 milhões de caixas de leite escolar Yili, no valor de 12 milhões de yuanes, para aproximadamente um terço das províncias da China, beneficiando mais de 120.000 alunos em áreas afetadas pela pobreza. Em 2018, com um investimento total de 21 milhões de yuanes o projeto vai aprofundar seus esforços de leite escolar, cobrindo 25 províncias, 130 cidades e municípios e 12.000 escolas de todo o país, impulsionando os níveis de nutrição e saúde de adolescentes de áreas afetadas pela pobreza. Enquanto isso, o projeto "Yili Nutrition 2020" apoia o Projeto de Transmissão Vertical (de mãe para filho) da AIDS (PMTCT, em inglês), fornecendo leite em pó infantil, promovendo palestras públicas para profissionais de saúde e mães para fomentar a conscientização sobre alimentação científica na área de Liangshan. Estima-se que o projeto vai beneficiar mais de 100 hospitais municipais, aproximadamente 700 clínicas de localidades e mais de 2.000 profissionais de saúde, 1.000 médicos de localidades e mães de municípios como Jinyang, Puge e Yuexi.

Depois do aprimoramento estratégico, o projeto vai fortalecer o alívio dirigido da pobreza para grupos especiais, incluindo crianças necessitadas, órfãos e deficientes, idosos e pacientes gravemente doentes. Ele continuará a explorar mecanismos de ajuda profissional que poderão ser integrados aos setores da saúde e da educação.

A Yili é a maior empresa de laticínios da China. Com base no índice dos 20 principais produtores de produtos laticínios do mundo, o "World Top 20 Dairy Producers" publicado pelo Rabo Bank Nederlands, o Yili Goups é também a empresa de laticínios número 1 da Ásia, mantendo seu lugar entre os produtores mundiais de laticínios da mais alta qualidade.

"Valores sociais superam a riqueza comercial" é a filosofia de responsabilidade social da Yili. Defendendo esta filosofia, a Yili alcançou resultados extraordinários em desenvolvimento sustentável e criou três "Números 1": a primeira empresa alimentícia chinesa a ingressar na iniciativa Global Compact das Nações Unidas (UNGC, em inglês) o primeiro sistema mundial de saúde integradamente compartilhada, o World Integratedly Sharing Health (WISH), e a primeira empresa de produtos laticínios a implementar os ODS das Nações Unidas.

No futuro próximo, a Yili continuará a implementar os ODS das Nações Unidas por meio de oportunidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739664/Yili_Donation_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739665/Yili_Nutrition_2020.jpg

FONTE Yili