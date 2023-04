Yili conquista 5 prêmios de qualidade na Monde Selection de 2023

BRUXELAS, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- No World Quality Selections realizado em Bruxelas, Bélgica, foram anunciados os vencedores do Monde Selection Quality Awards de 2023. A Yili recebeu cinco prêmios, incluindo um ouro, três prata e um bronze, por seus principais produtos: INIKIN Volcanic Mineral Water, Yili Organic Camel Milk Powder, PlantiFresh, Meiyitian Lactobacillus Drink White e Yili Ledou Milk Crisp Cup. Isso marca mais um reconhecimento importante para os produtos de alta qualidade da Yili, após seu recente sucesso na World Food Innovation Awards 2023.

Vencedor do Prêmio de Ouro do Monde Selection, o INIKIN Volcano Mineral Water (PRNewsfoto/Yili Group) Os ganhadores da Prata da Monde Selection Yili Organic Camel Milk Powder, PlantiFresh, Meiyitian Lactobacillus Drink White e o ganhador do Bronze Yili Ledou Milk Crisp Cup — Yogurt & Orange Flavor. (PRNewsfoto/Yili Group)

A Monde Selection, também conhecida como World Quality Selections, é líder global na avaliação da qualidade dos bens de consumo. Ela reúne um júri de especialistas eminentes para avaliar a qualidade, o sabor e outros atributos dos produtos de acordo com um procedimento de avaliação rígido e padrões rigorosos. O júri é composto por especialistas internacionais independentes em suas próprias áreas, incluindo degustadores de água, tecnólogos de sabores, chefs com estrelas Michelin, críticos gastronômicos profissionais, membros da Euro-Toques e membros do Mastercooks da Bélgica.

O premiado INIKIN Volcanic Mineral Water é naturalmente filtrado através de rochas vulcânicas ígneas e contém 5 tipos de minerais vulcânicos. Com sabor suave e doce, a bebida de alta qualidade traz benefícios para a saúde aos consumidores.

O Yili Organic Camel Milk Powder é feito de leite orgânico puro 100% de camelos bactrianos do deserto de Alxa e contém mais de 20 tipos diferentes de nutrientes naturais.

A PlantiFresh Yili, a primeira bebida à base de plantas de baixa temperatura, é produzida Via uma reação de hidrólise de enzima única para extrair a doçura da aveia, permitindo que os consumidores desfrutem de uma bebida saudável e deliciosa.

O Meiyitian Lactobacillus Drink White é uma bebida refrescante de leite de lactobacillus ativos sem gordura com 25% menos açúcar. Produzido por meio de um processo único de fermentação, o produto beneficia a saúde gastrointestinal dos consumidores, ajudando a reduzir a sobrecarga digestiva.

O Yili Ledou Milk Crisp Cup, produzido com leite importado da Nova Zelândia, bem como frutas e probióticos reais, fornece a maior quantidades de nutrientes necessária para apoiar o crescimento e o desenvolvimento saudáveis das crianças, ao mesmo tempo em que possui um sabor maravilhoso.

Os cinco prêmios da Monde Selection fornecem um profundo reconhecimento do excelente desempenho da Yili em qualidade, sabor e inovação e demonstram a profunda compreensão do grupo sobre as necessidades dos consumidores e o compromisso com seu conceito de "sem inovação, sem futuro".

Ao comentar sobre a conquista da Yili, o Dr. Zhanyou Yun, Vice-presidente do Yili Group, disse que, após o seu "New Vision for Value Creation", a Yili continuará a avançar com suas estratégias de inovação para dar aos consumidores produtos e serviços de alta qualidade, apoiar o desenvolvimento de alta qualidade do setor global de alimentos saudáveis e se esforçar para realizar seu sonho de "um mundo compartilhando saúde integralmente".

FONTE Yili Group

