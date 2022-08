Yili continua sendo a marca de laticínios mais valiosa do mundo no relatório Brand Finance 2022

HUHHOT, China, 14 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 10 de agosto, o Brand Finance, a principal consultoria de avaliação e estratégia de marca do mundo, emitiu seu relatório Food & Drink 2022, identificando as marcas mais valiosas e mais fortes dos setores de alimentos e bebidas. A Yili foi reconhecida como a Marca de Laticínios Mais Valiosa do Mundo, mantendo sua posição de liderança no setor global de laticínios.

Entre os ativos intangíveis mais valiosos de uma empresa está a marca. Embora a pandemia da Covid-19 tenha representado grandes desafios para o mercado global de laticínios, a Yili ainda manteve um forte crescimento de seu valor de marca, aumentando-o em 10% chegando a USD 10,6 bilhões e estendendo sua liderança no ranking. Esse crescimento foi atribuído ao robusto desempenho de negócios e ao valor social da empresa.

O valor comercial cresce continuamente

A capitalização de mercado da Yili expandiu-se 553 vezes desde sua listagem em Bolsa em 1996, passando de RMB 421 milhões (USD 62,5 milhões) para RMB 232,8 bilhões (USD 34,56 bilhões) em 2022. A Yili permaneceu como um dos cinco principais produtores de laticínios do mundo por três anos consecutivos, com uma receita anual superior a RMB 100 bilhões (USD 14,85 bilhões) no ano passado. Ao longo dos anos, a Yili manteve um crescimento consistente nos negócios, gerando retornos sólidos e atraentes para os investidores. A empresa emitiu dividendos 22 vezes, totalizando RMB 36,59 bilhões (USD 5,43 bilhões) desde sua listagem, tornando-se uma meta preferencial para investidores de valor nas duas bolsas de valores da China continental (A-share).

A Yili tem como objetivo capacitar o desenvolvimento industrial, concentrando-se em clusters modernos do setor. A empresa estabeleceu ao mesmo tempo vários clusters do setor de laticínios no interior da Mongólia, Ningxia, Gansu, Heilongjiang, Henan, Shandong e Hebei, entre outras áreas. O Yili Future Intelligence and Health Valley, conhecido como "Dairy Silicon Valley" (Silicon Valley dos Laticínios), abriga as maiores bases de produção inteligentes do mundo para leite líquido e leite para bebês, apresentando o mais alto nível de digitalização do setor e as tecnologias mais avançadas. O National Center of Technology Innovation for Dairy (NCTID) e o National Dairy Metrology and Testing Center também se estabeleceram no Valley.

O valor social impulsiona o desenvolvimento sustentável

O valor comercial e o social estão intrinsecamente ligados. A Yili incorporou sustentabilidade às estratégias da empresa e adotou ativamente iniciativas para criar valor social. A empresa está na vanguarda da conservação de energia, redução de emissões e outras práticas inovadoras de redução de carbono. Além disso, a Yili está trabalhando com seus parceiros para criar um futuro mais sustentável, realizando iniciativas em áreas como proteção ambiental, conservação da biodiversidade, saúde dos jovens, redução da pobreza e auxílio a desastres.

Em 2022, a Yili se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia do setor até 2050. Também lançou a primeira série de laticínios de carbono zero líquido da China, incluindo leite, iogurte, leite em pó orgânico e sorvete. A Yili segue um caminho de desenvolvimento verde, de baixo carbono e circular, construindo fazendas verdes inteligentes, promovendo a agricultura integrada e conduzindo outras iniciativas. Em termos de fabricação ecológica, a marca Satine da Yili utiliza embalagens certificadas pela FSC em todos os seus produtos. A marca está empenhada em promover o consumo verde e os estilos de vida saudáveis.

"A percepção da Yili sobre o efeito da pandemia da COVID-19 por meio da promoção dos benefícios de suas marcas para a saúde e da capacidade de resposta de sua cadeia de suprimentos permite que a empresa alcance mais de 2 bilhões de consumidores em todo o mundo, o que resultou em um aumento de 23% no valor da marca desde o início da pandemia em 2020," observou o relatório Brand Finance. Suas inovações tecnológicas e de produtos focados no consumidor também contribuem para o sucesso da marca e impulsionam o crescimento da empresa. Como a marca de laticínios mais valiosa do mundo, a Yili se esforça para alcançar um crescimento corporativo robusto e impulsionar o desenvolvimento industrial de alta qualidade, criando valor comercial e social.

(USD 1 ≈ RMB 6,74)

FONTE Yili Group

