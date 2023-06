Yingli Panda fait une apparition remarquée à Intersolar Europe

MUNICH, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 juin heure locale, Intersolar Europe, un salon sur trois jours, a débuté au Messe München en Allemagne. Yingli Solar, premier fournisseur mondial de solutions d'énergie PV intelligentes, a fait une apparition remarquée avec les dernières versions améliorées de ses modules Panda 3.0. Avec un plus large éventail de choix diversifiés pour le marché international, il s'est associé à des partenaires mondiaux pour créer et partager l'Epoch N du PV !

Présentation de la technologie PV de pointe au grand salon

Yingli Booth A2-270

L'Intersolar est la plus importante et plus influente exposition et foire commerciale consacrée à l'énergie solaire, rassemblant les sociétés du photovoltaïque majeures et les technologies et produits de pointe du monde entier. Lors de l'exposition, Yingli Solar a ciblé le marché PV outre-mer et lancé les modules de la série Panda 3.0, qui s'appliquent à tous les scénarios maritimes, terrestres et aériens. Il s'agit notamment de la série Ocean Star pour les applications photovoltaïques offshore, de la série Roof pour les applications photovoltaïques distribuées et de la série Bifacial Double-Glass, spécialement développée et produite pour les projets utilitaires. Une fois exposés, les produits ont attiré beaucoup d'attention et se sont fait une place au soleil à l'exposition.

Yingli Panda dynamise l'avenir

Les modules de la série Ocean Star pour les centrales flottantes marines et les scénarios d'application offshore ont été présentés dès leurs débuts. Basés sur la technologie haute efficacité TOPCon de type N Panda 3.0 développée indépendamment par Yingli Solar, les modules de la série Ocean Star sont supportés par un ensemble complet de BOM résistants à la brume saline et à la corrosion et associés à une conception de support flexible. Les avantages significatifs d'une densité de puissance plus élevée, d'excellents coefficients de température, de la résistance à la brume saline et à la charge les rendent parfaitement adaptés à différents types et scénarios d'applications PV offshore et marines. Les modules garantissent des performances de production d'énergie stables et supérieures même en cas de vents violents et dans des environnements à forte brume saline, augmentant ainsi la valeur et réduisant les coûts d'électricité pour les clients. Les produits de la série Ocean Star ont été mis en production de masse et en applications pratiques.

Les modules de la série Roof de Yingli Solar, légers et noirs purs, destinés aux applications commerciales et résidentielles européennes, ont également attiré l'attention et motivé les demandes des clients. Les modules de la série Roof sont dotés de verre vitré noir et d'un cadre composite léger, qui leur confère un aspect agréable tout en réduisant la charge sur le toit et en facilite l'installation. Les performances exceptionnelles dans des conditions de faible luminosité et le gain de puissance arrière permettent de plus longues heures de fonctionnement pour les modules de la série Roof que les modules conventionnels et une augmentation de 30 % de la production d'énergie par rapport aux produits conventionnels !

Mme Cindy Hu, directrice adjointe de Yingli Energy Development Co., Ltd. a déclaré : « En tant que l'un des marchés clés de la configuration mondiale de Yingli Solar, l'Europe a des exigences élevées en matière de qualité et de fiabilité des modules photovoltaïques. Grâce à leurs propriétés supérieures anticorrosion et de résistance dans le temps, les modules de la série Roof répondent mieux aux besoins des ménages, des industries et des entreprises locales en matière d'applications photovoltaïques. »

Pendant l'exposition, Yingli Solar a organisé l'événement Happy Hour à son stand pour créer une plateforme de communication détendue et joyeuse pour les clients. Les partenaires internationaux de Yingli Solar se sont réunis à l'A2-270 pour discuter des progrès de la technologie photovoltaïque et des tendances du marché, ainsi que pour établir des partenariats plus étroits au moyen d'une communication conviviale.

En tant que leader mondial de l'industrie photovoltaïque, Yingli Solar s'engage à fournir des solutions d'énergie photovoltaïque intelligentes plus efficaces aux clients du monde entier, avec des technologies de pointe, des produits fiables de haute qualité, et des services professionnels et efficaces. À l'avenir, Yingli Solar continuera d'intensifier ses efforts pour explorer les possibilités N des applications PV, créant et partageant ainsi l'Epoch N du PV.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102750/Yingli_Booth_A2_270.jpg

SOURCE Yingli Solar