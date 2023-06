Yingli Solar erhält SolarProsumerAward von EUPD

MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- am 15. Juni (Ortszeit) hat EUPD Research, ein renommiertes Marktforschungsinstitut, Yingli Solar bei der Intersolar Europe mit dem SolarProsumerAward ausgezeichnet. Es ist eine weitere maßgebliche Anerkennung für Yingli Solar nach der Würdigung „Top Brand PV" von EUPD Research im Rahmen der 16. International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition in Schanghai (2023) für die Leistungen von Yingli Solar in so wichtigen Fotovoltaik-Märkten wie Brasilien, der Tschechischen Republik, dem Nahen Osten und Nordafrika.

EUPD Research ist eines der renommiertesten Marktforschungsunternehmen in der globalen Solarindustrie und verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung bei Marktanalysen und Endverbraucherumfragen im Fotovoltaik-Bereich. Die Zertifizierungen und Auszeichnungen von EUPD Research basieren auf globalen Nutzerumfragen und Feedback zu Produktqualität, Zufriedenheit, Markentreue und Markenbekanntheit. Daher genießen sie auf dem internationalen Markt ein hohes Ansehen. Der SolarProsumerAward basiert auf der professionellen Meinung und Bewertung von PV-System-Besitzern in Deutschland zu mehr als 22.000 PV-Produkten. Es ist das direkteste Spiegelbild des Verbrauchervertrauens in Produkte und Marken. Bei der Befragung 2022-2023 hob sich Yingli Solar von anderen PV-Unternehmen ab und konnte denSolarProsumerAward in der Modulkategorie für den deutschen Markt für sich verbuchen.

Im Rahmen der Intersolar Europe überreichte der CEO von EUPD, Herr Markus A. W. Hoehner, das Zertifikat an Dr. Vincent Yu, Direktor der National Technology Standard Innovation Base of Photovoltaic und Vice President von Yingli Solar. „Diese herausragende Anerkennung, der SolarProsumerAward, würdigt die bisherigen Erfolge von Yingli Solar und spiegelt das Vertrauen der Branche in Yingli Solar sowie die Erwartungen an das Unternehmen wider. An einem neuen Ausgangspunkt ist Yingli Solar zuversichtlich, erneut eine neue Ära einläuten und die PV-Dividenden an globale Kunden weitergeben zu können", so Dr. Vincent Yu.

Während der Ausstellung präsentierte das technische Team von Yingli Solar internationalen Kunden die Ergebnisse der Technologieentwicklung und Projektanwendung Yingli Panda 3.0. Basierend auf den Ergebnissen und Vorteilen der 14-jährigen Forschung und Entwicklung von N-Typ-Technologie hat Yingli Solar während der Intersolar Europe die Module der Panda-3.0-Serie für See-, Land- und Luftanwendungen veröffentlicht. Dank einer hohen Leistung, Effizienz, bifazialen Rate und Zuverlässigkeit eignen sie sich ideal für verschiedenen Anwendungsszenarien, darunter schwimmende Meereskraftwerke, verteilte Gebäudedächer und große Erdkraftwerke. Durch die Bereitstellung zuverlässigerer und profitablerer N-Typ-Lösungen für Kunden in aller Welt lotet Yingli Solar die N-Möglichkeiten von PV-Anwendungen aus.

Als führender globaler Anbieter von intelligenten PV-Energielösungen genießt Yingli Solar aufgrund seines hervorragenden Markeneinflusses und seiner Produktzuverlässigkeit die Anerkennung und das Vertrauen tonangebender Drittanbieter. Das Unternehmen hat zahlreiche maßgebliche Zertifizierungen erhalten, darunter BloombergNEF Tier1 Module Manufacturer, Top-Performer von RETC und Top-Performer von PVEL. Yingli Solar ist über 25 Jahre hinweg seinen ursprünglichen Bestrebungen treu geblieben. In Zukunft wird das Unternehmen auf das Ziel „Build a Green and Beautiful Homeland for All" hinarbeiten. Es wird die Entwicklung der Fotovoltaikbranche mit fortschrittlicher Technologie, qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Produkten sowie professionellen und effizienten Dienstleistungen anführen und mit der Schlagkraft von Yingli Solar zum Erreichen globaler Nachhaltigkeitsziele beitragen.

SOURCE Yingli Solar