Ÿnsect officialise son entrée dans le marché de l'alimentation humaine suite à la publication d'une opinion favorable de l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire

PARIS, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le feu vert de l'EFSA[1] constitue une avancée majeure pour la filière, tout particulièrement européenne. Il devrait permettre d'ouvrir la voie à d'autres avis, notamment sur la consommation de farines d'insectes déshuilés, qui représentent le marché le plus prometteur pour la consommation humaine, notamment dans la nutrition sportive et santé.

Ÿnsect a déjà identifié le potentiel de ce marché en développant ŸnMeal, un ingrédient à base de protéines d'insectes déshuilés adapté à l'alimentation humaine.

Ÿnsect a à cette fin déposé son dossier Novel Food sur ces produits à l'EFSA (sans demande de confidentialité et donc sans les 5 ans de protection des données afin d'en faire bénéficier à l'ensemble du secteur européen) qui démontre notamment un profil allergène bien plus faible qu'un insecte entier.

Ÿnsect déposera également dans quelques mois un dossier GRAS à la FDA (Federal Drug Administration) aux Etats-Unis pour adresser le premier marché mondial de sport et de nutrition santé.

Ÿnsect a signé un premier contrat sur ces marchés soulignant la pertinence du positionnement.

Le 13 janvier 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis positif sur l'utilisation du ver de farine à destination de l'alimentation humaine à la suite du travail mené par le groupe de travail alimentation de l'Ipiff[2] et de ses membres. L'Agence met en évidence que celui-ci est sûr sanitairement, conformément aux exigences et aux procédures d'évaluation approfondie définies par la législation de l'Union européenne sur les nouveaux aliments (règlement (UE) 2015/2283). Cet avis devra ensuite être confirmé par la Direction Générale Santé de la Commission Européenne, qui donnera l'autorisation de mise sur le marché dans les Etats de l'Union Européenne.

Le ver de farine, autrement appelé le scarabée Molitor, devient donc le premier insecte à recevoir un avis positif pour la consommation humaine. Cet avis démontre que les ingrédients issus du scarabée Molitor sont premium et adaptés à la consommation humaine, contrairement à d'autres espèces d'insectes utilisées uniquement pour l'alimentation animale.

« Nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée. Il s'agit d'une étape importante qui vient récompenser le travail mené depuis des années par l'ensemble du secteur. » explique Antoine Hubert, CEO d'Ÿnsect.

[1] L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est l'agence de l'Union européenne chargée de rendre des avis scientifiques indépendants sur les risques existants et émergents liés à la chaîne alimentaire, avec pour objectif de protéger le consommateur, les animaux et l'environnement des risques liés à l'alimentation.

[2] L'Ipiff (International platform of insects for food and feed) est l'organisation représentant les parties prenantes de la production d'insectes pour l'alimentation humaine et animale au sein de l'Union européenne.

