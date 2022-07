Ÿnsect prête à augmenter la production de scarabée Buffalo pour la consommation humaine

Le feu vert provisoire attribué par l'EFSA pour la consommation humaine du scarabée Buffalo marque une nouvelle étape pour l'industrie des insectes.

Avec une production en cours aux Pays-Bas, Ÿnsect est prêt à accélérer la commercialisation de ses produits sur le marché européen.

Ÿnsect vise à utiliser les protéines d'insectes comme une solution pour répondre aux principaux défis actuels : nourrir la population mondiale en préservant environnement et biodiversité et en luttant contre le réchauffement climatique.

96 % des adultes interrogés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas qui avaient déjà mangé des insectes ou des protéines d'insectes ont déclaré les aimer ou être prêt à tester à nouveau.

PARIS, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La consommation humaine d'insectes - en tant que solution durable et riche en nutriments – accelere aujourd'hui avec l'évaluation positive de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) pour la consommation humaine du scarabée Buffalo (Alphitobius diaperinus). Celui-ci devient ainsi la quatrième espèce d'insecte à recevoir ce feu vert de l'autorité européenne.

L'évaluation de l'EFSA doit maintenant être confirmée par la Direction générale de la santé de la Commission européenne, qui donnera l'autorisation finale de mise sur le marché dans l'Union européenne avant que le produit puisse être commercialisé à plus grande échelle en Europe.

Cette décision est une excellente nouvelle pour le leader mondial de l'élevage d'insectes, Ÿnsect, dont la filiale néerlandaise (anciennement Protifarm) a soumis la demande à l'EFSA en vue d'étendre ses activités conformément aux objectifs de durabilité de l'UE. Ÿnsect dispose de l'infrastructure nécessaire pour étendre sa production et sa distribution dès que la Commission européenne aura donné son feu vert.

Si l'autorisation des insectes pour la consommation humaine est un concept relativement nouveau, il prend déjà son essor sur certains marchés. Le second insecte d'Ÿnsect, le scarabée Molitor, a été le premier insecte autorisé par l'EFSA en janvier 2021.

Dans une enquête Ÿnsect / OnePoll d'avril 2022 au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France, près de 6 personnes interrogées sur 10 (57 %) ont révélé qu'elles étaient prêtes à consommer des insectes lorsqu'on leur explique les bénéfices pour la santé et l'environnement. En outre, 96 % des 8 326 adultes interrogés ayant déjà mangé des insectes ou des protéines d'insectes ont déclaré qu'ils avaient aimé ou qu'ils essaieraient à nouveau. Enfin, 79% des répondants pensent que les fabricants devraient élargir leur offre d'aliments (humains) incorporant des protéines d'insectes en l'indiquant clairement sur l'emballage.

"L'évaluation de l'EFSA selon laquelle les scarabées Buffalo sont sûrs pour la consommation humaine est une étape importante pour le développement d'Ÿnsect ", a commenté Antoine Hubert, PDG et cofondateur de Ÿnsect. "La protéine de ver de farine offre le meilleur des deux mondes, aussi bénéfique sur le plan nutritionnel que la protéine animale, mais avec un impact environnemental beaucoup plus faible, et [potentiellement] disponible en beaucoup plus grande quantité. Un rapport récent de l'Université d'Helsinki suggére qu'un régime alimentaire incorporant de grandes quantités de protéines d'insectes offre la solution optimale pour réduire l'impact environnemental de plus de 80% tout en offrant des avantages nutritionnels élevés."

Ÿnsect Human Nutrition & Health commercialise déjà des ingrédients utilisant le scarabée Buffalo (marque AdalbaPro) que l'on retrouve dans toute une variété de produits à travers l'Europe, comme les produits Zirp en Autriche, les barres de céréales et les shakes Isaac, des hamburgers gourmets à base de scarabées que l'on retrouve dans plusieurs restaurants danois, ou des barres et granolas Jiminis en France. L'entreprise est aujourd'hui prête à accélérer sa production pour répondre à la demande croissante des marchés européens.

