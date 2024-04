YOFC erwirbt RFS Deutschland und RFS Suzhou und erweitert damit seine Präsenz auf dem internationalen Kabelmarkt

WUHAN, China, 12. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) hat vor kurzem die Übernahme von RFS Deutschland und RFS Suzhou (RFS, Radio Frequency Systems) abgeschlossen, ein Meilenstein in ihrer Strategie der globalen Expansion. Die Transaktion wurde mit einer Übergabezeremonie und einer Videoansprache von Dan Zhuang, Exekutivdirektor und Vorstandsvorsitzender der YOFC, gefeiert. Senior Vizepräsident Lijing Zhou, Vizepräsident Lei Nie und Senior Personaldirektor Xing Fan gehörten zu den Hauptteilnehmern. Die Übernahme stellt einen weiteren entscheidenden Schritt in der globalen Expansion der YOFC dar, die damit ihre Produktionskapazitäten in Übersee erheblich steigern und die Entwicklung des internationalen Kabelmarktes vorantreiben kann.

Die YOFC ist weltweit als führender Anbieter von Glasfaservorformen, -fasern und -kabeln anerkannt und bietet darüber hinaus umfassende integrierte Lösungen an. Der umfangreiche Katalog der YOFC enthält eine Vielzahl von Glasfasern und Kabeln, die für die Kommunikationsindustrie von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte optische Transceiver, Spezialfasern, aktive optische Kabel, Unterseekabel, Hochfrequenz-Koaxialkabel und Zubehör an, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Die jüngsten Bemühungen um eine Ausweitung ihrer Präsenz hat die YOFC in neue Bereiche wie den Schienenverkehr und die Entwicklung von Kabeln und Geräten für Basisstationen sowie von Stromkabeln geführt, was ihren Status als Vorreiter in der Branche untermauert.

Die YOFC hat vor kurzem ihr Portfolio durch die strategische Übernahme von RFS Deutschland und RFS Suzhou erweitert, die beide für ihre große internationale Markenpräsenz und ihren starken Kundenstamm bekannt sind. Die beiden Unternehmen zeichnen sich durch Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von speziellen HF-Kabeln, Leckagekabeln, Hybridkabeln und anderen verwandten Telekommunikationsinfrastrukturprodukten aus. Ihre Angebote sind für ein breites Spektrum von Branchen von entscheidender Bedeutung, insbesondere für den Schienenverkehr und die Infrastruktur von Basisstationen. Die Integration dieser Akquisitionen in die Geschäftstätigkeit der YOFC wird zu einer synergetischen Steigerung der Produktionskapazitäten und der Marktpräsenz führen und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens stärken.

Die YOFC hat sich der Mission „Smart Link, Better Life" verschrieben und setzt ihren Diversifizierungs- und Globalisierungsplan unbeirrt fort. Der Ansatz zielt darauf ab, die Branchenführerschaft, die Marktexpansion und die Verwirklichung der Vision eines nachhaltigen, langfristigen Wachstums zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384548/image.jpg