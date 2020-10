YOFC partage sa vision de l'industrie optique future lors de la conférence virtuelle mondiale 2020 sur la fibre et le câble optiques

Dans son discours d'ouverture, le Dr Zhuang Dan, directeur exécutif et président de YOFC, a appelé les entreprises mondiales à relever les défis et à saisir les opportunités de l'industrie dans l'ère post-pandémique afin d'accélérer le développement des réseaux optiques. Plus tard, lors de la table ronde des dirigeants, au cours de laquelle les trois grands de l'industrie mondiale de la fibre optique et du câble se sont réunis, le Dr Zhuang a partagé ses idées sur la façon dont l'industrie des communications optiques devrait réagir à la pandémie et a discuté de la façon dont le marché évoluerait au cours des cinq prochaines années avec les dirigeants de Corning Inc. et du Prysmian Group.

« Même si l'épidémie de COVID-19 a eu un impact important sur notre vie quotidienne et sur l'économie mondiale, la demande en fibres et câbles optiques reste stable. Cependant, le secteur est toujours confrontée à un bouleversement imminent, car le déséquilibre entre l'offre et la demande a fait baisser les prix des produits optiques. Dans la lutte contre cette pandémie, nous avons constaté une augmentation de l'adaptation des télécommunications qui jouent un rôle essentiel pour endiguer la propagation du virus et relier les personnes et les entreprises. Cela a donné lieu à une forte augmentation de l'utilisation de l'internet pour le travail à distance, l'éducation et les soins de santé, ce qui a entraîné une forte demande en nouveaux réseaux entièrement optiques, en centres de données, ainsi qu'en nouvelles infrastructures utilisant la technologie 5G et les réseaux d'information de nouvelle génération », a déclaré Zhuang Dan.

« Face aux défis et aux opportunités, YOFC a redoublé d'efforts pour être le pionnier du développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour les réseaux tout-optiques en se concentrant sur les F5G et 5G. Pour construire un Internet des objets alimenté par l'intégration des réseaux5G fixes et mobiles, nous continuons à fournir de nouvelles solutions aux partenaires industriels afin de faciliter leur innovation commerciale et la coopération sur les projets, tout en nous efforçant d'aider l'industrie à accélérer la transition vers les réseaux entièrement optiques dans l'ère post-pandémique », a-t-il ajouté.

Dans le but d'établir des réseaux entièrement optiques pour transformer numériquement la production industrielle, les entreprises et la vie quotidienne des gens, YOFC se concentre sur la construction de centres de données flexibles, intelligents, écologiques et entièrement optiques qui sont applicables à tous les scénarios de production et de gestion. La société fournit également des solutions de cycle de vie complet pour répondre aux demandes de divers secteurs pour le cloud computing à l'ère des 5G.

YOFC se consacre à la transformation numérique du transport ferroviaire urbain en aidant à construire des systèmes de transport souterrains intelligents alimentés par l'Internet gigabit. Entre-temps, pour inaugurer une nouvelle ère pour les infrastructures de communication électronique, YOFC a construit un système neuronal pour le réseau numérique qui a été appliqué aux projets de transmission à haute et très haute tension (UHV) en Chine et a construit un Internet industriel tout optique 5G+ pour promouvoir la transformation intelligente des entreprises. De plus, YOFC est passé du statut de fabricant à celui de fournisseur de solutions complètes qui a construit des réseaux 5G de première ligne en coopération avec les opérateurs. Sur cette lancée, YOFC s'efforce de faire progresser l'industrie du tout-optique dans le monde post-pandémique.

La conférence mondiale annuelle du CRU sur la fibre optique et le câble est établie comme l'événement principal pour les cadres supérieurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale en fibre optique et en câble de communication. CRU Group, l'organisateur de l'événement, est une société d'intelligence économique de premier plan au niveau mondial qui propose des analyses de marché pour l'industrie optique. Ses rapports sont très appréciés dans l'industrie mondiale des télécommunications et fournissent des données et des analyses importantes pour les fournisseurs en amont et en aval des chaînes d'approvisionnement.

En partenariat avec CRU, YOFC a d'abord amené cette conférence mondiale en Asie en organisant la conférence Asie-Pacifique sur la fibre optique et le câble en Chine en 2015. En 2016 et 2017, la Conférence mondiale sur les câbles et fibres optiques a été officiellement introduite en Chine et en Asie grâce à un effort conjoint de la YOFC et du CRU, et elle s'est ensuite transformée en l'une des plateformes de communication les plus influentes de l'industrie optique mondiale.

Au cours des deux années suivantes, YOFC a continué à jouer un rôle important dans la mise à niveau de la Conférence mondiale sur la fibre optique et le câble en coopération avec Corning Inc. et Prysmian Group. 2021 marquera la quatrième coopération entre YOFC et CRU, démontrant la grande reconnaissance de CRU pour le leadership de YOFC dans l'industrie mondiale de la fibre optique et du câble.

