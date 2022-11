YOFC participa da Conferência Mundial de Fibras e Cabos Ópticos de 2022

Alavancagem da "BRIGHTS" para captar novas oportunidades de crescimento da economia digital

WUHAN, China, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), uma empresa líder mundial em comunicações ópticas, como parceira e importante patrocinadora da Conferência Mundial de Fibras e Cabos Ópticos há muitos anos, participou da edição de 2022 do evento global, realizado em Milão de 7 a 9 de novembro de 2022. A convite do organizador, Zhuang Dan, diretor executivo e presidente da YOFC, participou da mesa redonda realizada durante o evento, em 8 de novembro, durante a qual discutiu o status atual do setor de fibras e cabos com outros executivos de várias gigantes dos cabos, como Prysmian Group da Europa e Corning Incorporated dos EUA. Além disso, Jan Bongaerts, vice-presidente sênior da YOFC, fez um discurso intitulado "Alavancagem da 'BRIGHTS' para captar novas oportunidades de crescimento da economia digital".

2

Considerando a transformação digital que está ocorrendo em todos os setores e em todos os lugares, e ainda mais acelerada pelo impacto da pandemia da Covid-19, a economia digital está se tornando parte do que faz o mundo girar muito mais rápido do que o esperado. O trabalho remoto e o ensino e diagnóstico médico on-line estão se tornando a nova norma. Como resultado, o acesso confiável com banda larga de alta velocidade tornou-se uma das necessidades da vida cotidiana. Passando de pessoas conectadas para coisas conectadas, de dados massivos para inteligência artificial e do consumo para a fabricação inteligente, a digitalização está se tornando uma força motriz central do desenvolvimento econômico e da transformação social em importantes países do mundo, levando os governos a melhorar os recursos em crescimento digital, fortalecendo continuamente a infraestrutura da informação.

Na China, houve um aumento da adoção da banda larga gigabit, a aceleração da penetração do 5G e o lançamento do projeto Eastern Data and Western Computing, que visa promover este ano data centers nas regiões ocidentais economicamente pobres, mas ricas em energia, do país. Além disso, muitos países também intensificaram a construção de infraestruturas 5G e FTTx com aumento significativo nos investimentos, o que resultou na crescente demanda por fibras e cabos ópticos. De acordo com a CRU, fornecedora líder britânica de análises e consultoria nos mercados de commodities, a demanda global por fibras e cabos ópticos deve manter uma tendência de crescimento de 2022 a 2027. Zhuang também pontuou que a China, que agora representa mais de 50% dessa demanda global, deve ter um crescimento constante no segmento nos próximos anos.

Impulsionado pela transformação digital global, o setor de fibra e cabos ópticos está entrando em um novo estágio de crescimento. Com enorme potencial, a fibra G.654.E da YOFC, que é a preferência para tecnologias de transmissão de ultra alta velocidade, foi aplicada de forma bem-sucedida em várias linhas tronco de cabos de três grandes operadoras da China e na State Grid Corporation do projeto de transmissão de ultra alta tensão da China, com o comprimento central total implementado superior a um milhão de fkm. Espera-se que a demanda agregada da China pela fibra G.654.E de última geração chegue a dez milhões de fkm (comprimento central) até 2025. Preveem-se aplicações globais em larga escala, uma vez que algumas operadoras do mundo começaram a considerar a implementação da fibra nas linhas tronco.

Para aproveitar as oportunidades sem precedentes trazidas pela transformação digital em todo o setor, a YOFC lançou a série "BRIGHTS" totalmente óptica de produtos e soluções de fibras e cabos ópticos de alto desempenho com alta largura de banda, confiabilidade, inteligência, caráter ecológico, alta qualidade, economia de tempo e segurança.

Alta largura de banda

Diante da crescente complexidade da rede, do enorme aumento na quantidade de dados que precisam ser transmitidos e da maior pressão sobre a largura de banda devido à transição para a economia digital, a YOFC lançou uma série de fibras ópticas de ponta, incluindo a nova geração da fibra óptica G.654.E, uma fibra multimodal de alta largura de banda, além de fibras multi-core e hollow-core, fortalecendo a espinha dorsal da rede óptica.

Confiabilidade

Com um portfólio completo de fibras e cabos ópticos, que podem ser utilizados em redes de acesso e backbone e atendem às necessidades de transmissão óptica de vários cenários de aplicação, da terra ao oceano, a YOFC atende aos crescentes segmentos de mercado, garantindo, ao mesmo tempo, a operação estável das redes totalmente ópticas.

Inteligente

A YOFC também desenvolveu uma série de soluções inteligentes que podem melhorar a qualidade geral das conexões totalmente ópticas, proporcionando rapidez na detecção e localização de falhas, monitoramento em tempo real do desempenho do caminho óptico e previsão de qualidade. As soluções incluem sistema automatizado de monitoramento óptico de cabos, sistema de sensoriamento de temperatura distribuída etc.

Caráter ecológico

A fibra G.654.E da YOFC pode reduzir em 20% o consumo de energia em estações de relés ópticos e em 50% em estações de relés elétricos em transmissão de tronco de longa distância. Integrando estruturas de distribuição óptica de ultra alta densidade, cabos ópticos pré-terminados e módulos ópticos, a solução de data center da empresa melhora a densidade de espaço de cabeamento e reduz a obstrução para canais quentes e frios, além de proporcionar largura de banda escalável, ajudando a reduzir o consumo de energia.

Alta qualidade

Com base em sua filosofia de busca da perfeição, a YOFC assumiu o compromisso de desenvolver vários produtos de fibras e cabos ópticos comprovados ao longo do tempo, utilizando matérias-primas de primeira linha e otimizando o processo de fabricação. Com clientes em mais de 90 países e regiões do mundo, a empresa tem sido amplamente reconhecida no setor por suas soluções de alta qualidade.

Economia de tempo

Para melhorar o desempenho durante a implementação de redes totalmente ópticas, a YOFC, com base nos ambientes de aplicação e colocação, projetou e desenvolveu várias novas soluções de fibras e cabos ópticos que atendem de forma flexível e eficiente às necessidades das redes totalmente ópticas em vários cenários, incluindo cabos all-dry, micro-cluster, air-blown e ultra-high-fibre-count (UHFC).

Segurança

Em um ambiente caracterizado por transmissões de dados de alta velocidade e compartilhamento aberto de recursos, a YOFC continua explorando o potencial das tecnologias de comunicação óptica, oferecendo, ao mesmo tempo, segurança em vários níveis para a operação contínua de grandes instalações, incluindo redes de energia, tubulações de petróleo e gás e equipamentos elétricos, por meio de produtos de sensoriamento de fibra óptica com ampla cobertura, alta sensibilidade e alta precisão.

Na conferência, Zhuang Dan também uniu-se aos executivos do Prysmian Group e da Corning para participar de uma discussão profunda sobre o status e as tendências atuais, bem como oportunidades e desafios, do setor global de fibras e cabos ópticos. Zhuang disse que, apesar dos fundamentos positivos do setor, ainda há incertezas e desafios, como tensões políticas em algumas regiões, fornecimento restrito de matérias-primas, capacidade de transporte insuficiente e altos custos de frete. Como resultado, os participantes do setor precisam fortalecer a cooperação para garantir o desenvolvimento sustentável do setor.

A YOFC assumiu o compromisso de levar a conectividade por fibra óptica para todos os cantos do mundo e construir uma base sólida para o desenvolvimento da economia digital. Fiel a essa missão e com base na inovação independente, a empresa pretende continuar iterando e desenvolvendo novos produtos e soluções que impulsionem o crescimento do setor, além de aprimorar ainda mais sua rede de marketing internacional no trabalho com seus parceiros, a fim de que aproveitem conjuntamente as oportunidades apresentadas pelo mundo digital em constante evolução.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945818/2.jpg

FONTE YOFC

SOURCE YOFC