YOFC stellt bei China International Information and Communications Exhibition 2020 aus

BEIJING, 21. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company („YOFC" oder „das Unternehmen") (601869.SH, 06869.HK), ein weltweit führender Anbieter optischer Fasern und Kabel, nahm an der China International Information and Communications Exhibition (PT Expo) 2020 teil, die vom Chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnik organisiert wurde, und stellte dort sein Produktsortiment und seine Lösungen zur Stärkung der Bereitstellung von 5G-Internet sowie neueste und intelligente Anwendungen für die Zukunft vor.