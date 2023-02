Yogi Adityanath, le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, inaugure le premier centre commun de demande de visa et l'académie de formation de VFS Global à Lucknow

LUCKNOW, Inde et MUMBAI, Inde, 5 février 2023 /PRNewswire/ -- Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Shri. Yogi Adityanath, a lancé une nouvelle passerelle mondiale pour l'État avec l'inauguration du premier centre commun de demande de visa VFS Global (JVAC) et de la VFS Global Academy à Lucknow, le 4 février 2023.

VFS Global est le plus grand spécialiste mondial de l'externalisation et des services technologiques pour les gouvernements et les missions diplomatiques du monde entier.

Honourable Chief Minister Yogi Adityanath (Centre) with Dr. Rajeshwar Singh (Left), MLA Sarojini Nagar and Mr. Zubin Karkaria (right), Founder and Chief Executive Officer, VFS Global at the VFS Global Joint Visa Application Centre inauguration in Lucknow.

Cet établissement spacieux et confortable doté d'équipements et de services modernes aura la capacité de traiter environ 120 000 demandes par an. Il sera d'une grande utilité pour les citoyens de l'Uttar Pradesh, qui devaient jusqu'à présent se rendre dans d'autres villes comme New Delhi pour déposer leurs demandes de visa.

Avec une superficie de 24 000 pieds carrés (environ 2230 mètres carrés), le JVAC s'adressera aux voyageurs à destination de l'Autriche, des Pays-Bas, de la République tchèque, de la Suisse, de l'Estonie, de la Hongrie, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume d'Arabie saoudite. Situé stratégiquement au 1er étage de l'Interstate Bus Terminal d'Alambagh (dans le centre commercial Shalimar Gateway), le centre offre une accessibilité inégalée aux voyageurs utilisant le service de bus inter-états depuis les régions reculées de l'Uttar Pradesh. Il se trouve également à courte distance en voiture de la gare et de l'aéroport de Lucknow et à courte distance à pied de la station de métro Alambaug.

Avec 11 comptoirs de soumission et trois stations d'enregistrement biométrique, le JVAC est équipé pour gérer la demande des voyageurs de manière fluide. Pour les demandeurs exigeants qui rechercheraient des services de soumission améliorés, l'établissement dispose de services optionnels haut de gamme tels que des salons Premium qui permettent de soumettre une demande sans avoir à passer par une file d'attente. L'aide au remplissage des formulaires, la transmission du courrier, l'assurance de messagerie, l'assurance médicale pour les voyageurs et la notification par SMS sont quelques-uns des autres services facultatifs qui seront disponibles au centre.

En plus de faciliter l'obtention des visas, VFS Global ouvrira une académie en partenariat avec Indian Hotels Company Ltd. (IHCL), afin de former les jeunes de la région à des compétences de classe mondiale dans le domaine de l'hôtellerie et de favoriser leur employabilité, conformément au programme de formation du gouvernement de l'Uttar Pradesh.

« C'est un grand honneur et une grande fierté pour nous que l'honorable ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, inaugure le centre commun de demande de visa de Lucknow. Ce centre est un symbole de notre engagement envers la population de l'Uttar Pradesh. Compte tenu de la gouvernance visionnaire dont fait preuve le gouvernement de Yogiji, l'État d'Uttar Pradesh a un grand potentiel pour devenir un point d'investissement mondial. Nous travaillons avec le Ministère des affaires étrangères du gouvernement indien depuis près de 15 ans, en soutenant le tourisme entrant en Inde tout en aidant des millions d'indiens à voyager à l'étranger. Le nouveau centre de traitement des demandes de visa (VAC) de Lucknow renforcera notre engagement en facilitant considérablement l'accès aux visas, en donnant aux jeunes de la région les moyens d'acquérir des compétences et de créer des emplois, et en contribuant à faire briller l'Uttar Pradesh au niveau mondial », a déclaré Zubin Karkaria, fondateur et président-directeur général de VFS Global.

À propos de VFS Global

