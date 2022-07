YOHJI YAMAMOTO Inc. lance un nouveau projet conceptuel « WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO » à l'échelle mondiale le 20 juillet

TOKYO, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- YOHJI YAMAMOTO Inc. a lancé un projet conceptuel, « WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO », le mercredi 20 juillet 2022 sur la plateforme en ligne. WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO, dont la couleur du concept est le noir -- le symbole de YOHJI YAMAMOTO, a lancé la collaboration dans un large éventail de domaines, non seulement la mode, mais aussi l'art, la décoration intérieure et l'art de vivre.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI2fl_WLqc2EOC.png

Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI5fl_z8w27854.jpg

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO : https://wildside-online.com

Des articles spéciaux sont lancés en collaboration avec des marques japonaises telles que « NEEDLES », « NOMA t.d. », « HYSTERIC GLAMOUR », « AMBUSH » et « MINEDENIM ».

Une marque exclusive signée YOHJI YAMAMOTO Inc., WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO, est également lancée à cette occasion. Utilisant les univers militaire, professionnel et sportif comme principaux thèmes, les pièces extraites de l'essence de YOHJI YAMAMOTO sont retravaillées dans un style décontracté. Cette collection unisexe a été actualisée avec une personnalisation et une fonctionnalité modernes.

Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/202207193946?p=images

Collection : https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/wildside-yohji-yamamoto/wildside-yohji-yamamoto-launch-collection/

En termes de propositions artistiques, WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO collabore avec des galeries et des artistes qui entretiennent une étroite affinité avec YOHJI YAMAMOTO Inc. La galerie AKIO NAGASAWA Gallery présente des photographies de l'architecture de Tadao Ando prises par le photographe TAKAY. La galerie Taka Ishii Gallery présente « Tights », une œuvre représentative du photographe Daido Moriyama, et des illustrations du peintre Tomoo Gokita. En outre, une œuvre spéciale et unique réalisée par l'artiste contemporain Takeru Amano pour WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO sera bientôt disponible.

En plus des catégories « Mode » et « Art », la plateforme en ligne propose également une troisième catégorie, « Contenu », qui regroupe des interviews et des entretiens avec les marques collaboratrices. YOHJI YAMAMOTO Inc. publiera périodiquement du contenu qui aidera les gens à apprécier encore plus le nouveau projet WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO.

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO prévoit d'ouvrir un magasin phare au Japon à l'automne 2022 dans le cadre de ses opérations omnicanales.

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO

Lancement : mercredi 20 juillet 2022

Site Web : https://wildside-online.com

Instagram : @wildsideyohjiyamamotojp

https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/

Twitter : @wildsideyohjijp

https://twitter.com/WildsideYohjiJp

