Yokoy et Blue dot s'associent pour fournir une automatisation de bout en bout de la récupération de la TVA et des avantages sociaux imposables

Le partenariat offre un contrôle inégalé des dépenses de l'entreprise grâce à la gestion numérisée de la conformité à la TVA et à l'automatisation des avantages de la TEB

TEL AVIV, Israël, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Blue dot, une plateforme fiscale de premier plan pour la récupération de la TVA et l'analyse des avantages imposables des employés, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Yokoy, le fournisseur d'une solution tout-en-un pour automatiser la gestion des dépenses des moyennes et grandes entreprises grâce à l'intelligence artificielle (IA). Le système automatisé de conformité fiscale de Blue dot, optimisé par l'IA, sera intégré à la plateforme de gestion des dépenses de Yokoy, afin de faciliter l'analyse et la gestion simultanées des dépenses de l'entreprise, offrant aux clients un service de bout en bout qui couvre la gestion des dépenses ainsi que la récupération de la TVA et les avantages de la TEB dans leur intégralité.

Le traitement des notes de frais est coûteux et complexe, la majorité étant encore effectuée manuellement par des personnes au sein d'une entreprise, ce qui consomme du temps qui pourrait être mieux alloué à des tâches commerciales essentielles. En tirant parti de la puissance conjointe de la gestion des dépenses et de l'automatisation fiscale optimisées par l'IA, ce partenariat entre Blue dot et Yokoy met en évidence le rôle essentiel que jouent l'automatisation et la technologie dans la simplification des procédures financières complexes au sein de l'entreprise moderne.

« Nous sommes heureux de nous associer à Yokoy, une entreprise qui partage notre engagement à apporter une technologie d'IA révolutionnaire au secteur financier et à faire avancer la numérisation et l'automatisation au sein de l'écosystème », a déclaré Isaac Saft, PDG et cofondateur de Blue dot. « Notre innovation combinée permettra à une plus grande base de clients de profiter d'une expérience de comptes fournisseurs rapide et entièrement numérique, avec une intégrité des données sans précédent et des niveaux supérieurs de gouvernance et de conformité. »

Blue dot simplifie le processus d'analyse et de déclaration des taxes, qui est devenu nécessaire pour les entreprises à forte croissance dans un environnement de travail dynamique, mondial et dispersé. En s'engageant à protéger les entreprises de la non-conformité en gérant le processus d'analyse fiscale des dépenses étape par étape, la plateforme de Blue dot, reposant sur l'IA, identifie et traite à la fois les avantages sociaux à déclarer et la TVA éligible à récupérer, permettant ainsi aux équipes financières de récupérer la TVA sur leur déclaration de manière efficace et sans difficulté.

Ce partenariat fait suite à un important tour de financement pour Yokoy, qui a servi à améliorer les technologies sur lesquelles repose sa plateforme de gestion des dépenses. Ce qui était au départ une solution axée sur les dépenses s'est depuis transformé en une plateforme complète qui combine la gestion des dépenses, la gestion des factures des fournisseurs ainsi que la supervision des cartes d'entreprise à puce et automatise les processus respectifs à l'aide de l'IA.

« Depuis des années, nous avons fait évoluer notre offre SaaS vers une solution d'automatisation de bout en bout pour notre portefeuille de clients », a déclaré Lars Mangelsdorf, cofondateur et responsable clientèle de Yokoy. « En combinant les offres complémentaires d'analyse fiscale de Blue dot avec notre plateforme complète de gestion des dépenses optimisée par l'IA, nous pouvons être sûrs que nos clients ont désormais accès à un produit de premier ordre, avec une meilleure assurance de conformité fiscale. »

À propos de Blue dot

Fondé en 2013, Blue dot est un pionnier du marché dans le domaine de la technologie fiscale, ayant développé la première plateforme financière technologique et dynamiquement mise à jour pour les transactions effectuées par les employés sur le marché. La plateforme de conformité fiscale Blue dot exploite la numérisation, la conformité fiscale et l'automatisation pour traiter et analyser les données relatives aux dépenses des employés d'une entreprise pour la taxe sur la valeur ajoutée et les avantages imposables des employés en quasi-temps réel. En tant que société privée, l'avancée technologique de Blue dot a permis de lever plus de 100 millions de dollars de capitaux privés et d'attirer un important portefeuille de clients du classement Fortune 500. Blue dot se consacre entièrement à apporter de la valeur à ses clients, non seulement en matière d'économies de processus et de retour sur investissement, mais surtout en termes de tranquillité d'esprit que procure une conformité totale. Pour plus d'informations, consultez le site economicsandpeace.org.

À propos Yokoy

Fondée en Suisse en 2019, Yokoy fournit une solution tout-en-un de premier plan pour automatiser la gestion des dépenses des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à des informations exploitables. À cette fin, Yokoy réunit la gestion des dépenses, le traitement des factures et l'administration des cartes d'entreprise intelligentes sur une seule et même plateforme intuitive.

La mission de Yokoy est de transformer de fond en comble le monde des dépenses des entreprises. La société est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Sequoia Capital, Balderton, Speedinvest, Visionaries Club, SIX Ventures, Swisscom Ventures et Left Lane. Yokoy compte actuellement plus de 250 employés répartis sur cinq sites dans le monde.

SOURCE Blue dot