Yotpo et Shopify concluent un partenariat de plateforme pluriannuel

Tomer Tagrin, PDG de Yotpo, a déclaré : « Ce nouveau partenariat de plateforme est une étape importante dans le parcours de notre entreprise, dans notre relation de longue date avec Shopify, et dans le service offert à nos clients. Avec le lancement l'année dernière du marketing par SMS sur la plateforme Yotpo, nous proposons désormais cinq produits de pointe aux commerçants de Shopify. Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec Shopify pour offrir des expériences plus intelligentes et plus connectées qui créent une réelle valeur pour nos clients communs.

Nos deux entreprises partagent cette conviction commune que, pour que l'avenir du commerce soit prometteur, les commerçants doivent être en mesure d'entretenir des relations directes avec leurs clients. Ce partenariat de plateforme est une réponse directe à l'énorme quantité de temps et d'énergie que les commerçants doivent actuellement consacrer à la concurrence pour attirer l'attention des clients. Grâce à une plus grande intégration entre nos deux technologies, Yotpo et Shopify travaillent ensemble pour innover dans le domaine des technologies de marketing et recoder de façon spectaculaire l'infrastructure du commerce électronique. »

Brandon Chu, vice-président chargé de l'accélération des produits chez Shopify, a ajouté : « Yotpo est un exemple brillant de ce que l'on peut réaliser dans l'écosystème de partenaires et de développeurs de Shopify. Nous avons vu l'équipe fournir une valeur incroyable aux commerçants et avons admiré leur ténacité et leur passion pour la construction d'une meilleure version du commerce électronique où des marques indépendantes possèdent des relations avec leurs clients. Leurs solutions technologiques de marketing ont gagné la confiance de milliers de commerçants, et nous sommes ravis d'investir dans leur croissance et de créer encore plus d'impact, ensemble.

« Nous espérons que l'histoire de Yotpo et notre partenariat stratégique prouveront à notre écosystème que l'impact que vous pouvez avoir sur notre plateforme ne connaît aucune limite. À mesure que vous vous développez, Shopify veut construire une alliance de produits avec vous, pour le bien des commerçants, et ce pour toujours. »

Yotpo est l'une des plus belles réussites de l'écosystème Shopify, une communauté de développeurs et de partenaires qui créent des applications destinées à plus de 1,7 million de commerçants. Yotpo a pour mission d'aider les commerçants à renforcer de manière réfléchie et intentionnelle les relations avec leurs clients grâce à des fonctionnalités innovantes offertes par des produits conçus pour le marketing par SMS, la fidélisation, les parrainages, les évaluations et le CGU visuel. Parmi les clients communs de Yotpo et Shopify figurent Steve Madden , Princess Polly , Brooklinen , ThirdLove , UNTUCKit , Chubbies , Sol de Janeiro , Alkaline Herb Shop et Parks Project .

Pour en savoir plus et poursuivre la discussion sur les possibilités que cette relation ouvre aux commerçants et aux autres partenaires, Yotpo organise un événement professionnel virtuel le 14 septembre 2021. Pour vous inscrire, consultez le site de l'événement .

