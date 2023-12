Yotta Data Services collabore avec NVIDIA pour catalyser la transformation de l'IA en Inde

Yotta lance Shakti Cloud : Le plus grand supercalculateur de 16 exaflops en Inde utilise la puissance de calcul de l'IA avec les processeurs graphiques (GPU) NVIDIA H100 Tensor Core afin de stimuler l'innovation en IA à grande échelle dans le pays

MUMBAI, Inde, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Yotta Data Services a annoncé aujourd'hui une collaboration avec NVIDIA pour fournir une infrastructure et des plateformes de calcul GPU de pointe pour sa plateforme Shakti Cloud. La collaboration fera progresser le développement de solutions d'IA en Inde en mettant des capacités de pointe en IA à la portée d'un grand nombre d'organisations et entreprises, de chercheurs en IA et d'une multitude de start-ups à travers le pays. Avec cette offre, les clients de Yotta pourront former de grands modèles linguistiques (LLM) et d'autres charges de travail de l'IA répondant aux besoins croissants des marchés indiens, asiatiques et mondiaux.

Yotta a déjà passé une commande importante de GPU NVIDIA H100 Tensor Core . Ces GPU puissants sont destinés à des charges de travail IA et HPC. Yotta prévoit de devenir opérationnel avec 4 096 GPU d'ici janvier 2024 et 16 384 GPU d'ici juin 2024. Avec le soutien total de NVIDIA, et s'appuyant sur une vision commune pour développer le paysage d'une IA souveraine en Inde, Yotta prévoit également de renforcer massivement sa flotte de GPU afin de disposer de 32 768 unités d'ici la fin de l'année 2025. Cela répondra directement à l'énorme demande en GPU haute performance des laboratoires de recherche, des entreprises et des start-ups pour les charges de travail HPC et IA.

Grâce à cette collaboration, Yotta devient le premier partenaire cloud NVIDIA Partner Network (NCP) en Inde et rejoint la liste mondiale des NCP en tant que partenaire Elite.

En outre, Yotta déploie une architecture de référence alimentée par NVIDIA avec la mise en réseau NVIDIA InfiniBand qui permettra aux clusters GPU d'offrir d'excellentes performances à grande échelle pour la formation et l'inférence de charges de travail IA et de charges de travail HPC.

La plateforme d'IA Shakti Cloud de Yotta comprendra divers services PaaS dès le premier jour, notamment des modèles et des applications d'IA de base qui aideront les entreprises indiennes à créer de puissants outils et produits d'IA.

Yotta déploiera le premier cluster de 16 384 GPU sur NM1, le datacenter de niveau Tier IV certifié par Uptime de Yotta, situé à Navi Mumbai. Ensuite, Yotta déploiera un cluster de taille similaire à D1, le plus récent et le plus grand datacenter hyperscale de Yotta à Greater Noida, près de Delhi.

Cette collaboration intervient à un moment de croissance phénoménale des efforts d'adoption de l'IA en Inde, le pays devenant une plaque tournante pour la recherche, les jeux en ligne et la création de contenu numérique. L'adoption de l'IA en Inde devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 20 % pour atteindre 14 milliards de dollars américains d'ici 2030. L'industrie indienne du jeu devrait également connaître une croissance fulgurante pour atteindre 5 milliards de dollars américains d'ici 2025. Toutes ces industries dépendent fortement des capacités de calcul GPU pour répondre aux demandes attendues des clients.

Darshan Hiranandani, cofondateur et président de Yotta, et Sunil Gupta, cofondateur et PDG de Yotta, font part de leur enthousiasme. « Yotta est fière de s'associer à NVIDIA, un leader mondial de la technologie GPU, en Inde, pour lancer notre plateforme Shakti Cloud afin d'inaugurer une nouvelle ère d'innovation informatique conforme à la vision du Premier ministre pour un Bharat numérique. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure, en tirant parti de notre infrastructure de cloud et de datacenter évolutive et de la technologie GPU de pointe de NVIDIA pour doter les entreprises, les gouvernements, les start-ups et les chercheurs indiens de solutions GPU-as-a-Service pour catalyser les progrès dans l'IA, l'apprentissage automatique, les jeux, la création de contenu et la recherche scientifique. Yotta vise à accélérer l'innovation et à transformer les industries dans toute l'Inde, en fournissant la puissance des GPU-as-a-service de NVIDIA pour stimuler la croissance, l'efficacité et l'excellence. Ce travail collaboratif représente une étape importante dans notre parcours, et nous sommes ravis des possibilités infinies qu'il offre à nos clients et à l'Inde dans son ensemble. Nous sommes également reconnaissants du soutien continu du ministère de la Technologie de l'information et des gouvernements du Maharashtra et de l'Uttar Pradesh, qui a permis de faire de ce projet une réalité. »

Commentant ce développement, Jay Puri, vice-président exécutif des opérations mondiales sur le terrain chez NVIDIA, a déclaré : « L'Inde est devenue un pôle dynamique pour l'innovation technologique et la transformation numérique. Notre collaboration avec Yotta aidera à ouvrir l'accès à l'infrastructure spécialisée qui rend l'IA possible à grande échelle et à offrir des capacités de GPU aux clients en Inde, accélérant les progrès en IA et favorisant l'innovation dans tous les secteurs. »

Points saillants de la collaboration :

Accélération du calcul de l'IA en Inde : Avec le matériel GPU de NVIDIA, Yotta aidera les entreprises indiennes à accélérer considérablement leur capacité à créer de puissants outils et services d'IA pour le marché mondial.

Avec le matériel GPU de NVIDIA, Yotta aidera les entreprises indiennes à accélérer considérablement leur capacité à créer de puissants outils et services d'IA pour le marché mondial. Démocratisation de la puissance GPU : Yotta permettra aux entreprises indiennes de toutes tailles d'accéder aux ressources GPU à la demande, transformant ainsi leur façon de fonctionner et d'innover.

Yotta permettra aux entreprises indiennes de toutes tailles d'accéder aux ressources GPU à la demande, transformant ainsi leur façon de fonctionner et d'innover. Stimulation de l'innovation : Grâce à GPU-as-a-service (GPUassS ou GaaS), Yotta vise à catalyser des percées dans l'IA, les jeux, la recherche scientifique, l'analyse de données et plus encore, positionnant l'Inde comme un leader mondial de la technologie.

Grâce à GPU-as-a-service (GPUassS ou GaaS), Yotta vise à catalyser des percées dans l'IA, les jeux, la recherche scientifique, l'analyse de données et plus encore, positionnant l'Inde comme un leader mondial de la technologie. Infrastructure et technologie robustes de calibre mondial : Les datacenters et services cloud de classe mondiale de Yotta fourniront un environnement sécurisé et évolutif aux entreprises pour utiliser les GPU de NVIDIA.

Les datacenters et services cloud de classe mondiale de Yotta fourniront un environnement sécurisé et évolutif aux entreprises pour utiliser les GPU de NVIDIA. Perturbation et expansion du marché : Avec la technologie NVIDIA, Yotta va bouleverser les façons traditionnelles dont les entreprises ont accédé aux capacités de calcul GPU avec la disponibilité de ressources GPU évolutives, à la demande, ouvrant l'accès à de nouveaux segments de clientèle et secteurs.

Yotta vise à démocratiser l'accès aux ressources GPU, en favorisant l'innovation et la compétitivité dans divers secteurs. Le Shakti Cloud de Yotta fournira des GPU et divers services IA et PaaS associés de manière très rentable sur un modèle d'utilisation par heure, avec des options pour les réservations à long terme.

L'engagement de Yotta envers l'excellence technologique et l'innovation s'aligne parfaitement avec sa mission d'accélérer la transformation numérique dans toute l'Inde.

Pour en savoir plus sur les offres Shakti Cloud GPU-as-a-Service de Yotta, rendez-vous sur le site https://www.yotta.com/ https://yotta.com/shakticloud .

À propos de Yotta

Yotta Data Services est un nouveau fournisseur de services de transformation numérique proposant des services de cloud, GPU, hébergement de datacenters, connectivité et cybersécurité, ainsi que des cyber espaces de travail, des applications gérées et une large gamme de services informatiques gérés. Yotta exploite ses régions cloud dans ses deux parcs de datacenters hyperscale à Panvel (Navi Mumbai) et Greater Noida (Delhi). Le cloud de Yotta est empanelé par Meity (VCC & GCC). Yotta travaille à lancer son cloud hyperscale « Yntraa », riche en fonctionnalités et basé sur l'open source, d'ici fin 2023.

Le premier datacenter Yotta - le datacenter Yotta NM1 à Panvel, qui fait partie d'un gigantesque campus de 600 MW DC - a été reconnu comme le meilleur datacenter APAC par les Datacloud Global Awards en 2021 et 2023, et est le deuxième plus grand établissement de niveau Tier IV au monde, certifié l'Uptime Institute. Yotta Greater Noida DC Park, lancé en octobre 2022, est un gigantesque campus de 180 MW, le plus grand de tout le nord de l'Inde. Les nombreuses distinctions et certifications de Yotta comprennent le cadre de cybersécurité et le cadre de localisation de RBI, ISO27017 pour la protection des informations personnelles dans le cloud public, ISO 27701 pour la gestion des informations personnelles (PIMS), PCI-DSS et SOC2-Type 2, SOC3, entre autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : www.yotta.com .

À propos de NVIDIA Corporation

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) est un leader mondial de la technologie GPU (Graphics Processing Unit). La société conçoit et fabrique des GPU avancés qui alimentent un large éventail d'applications, notamment les jeux, l'intelligence artificielle, les datacenters et l'informatique automobile. La technologie innovante de NVIDIA stimule les progrès dans des secteurs tels que le deep learning, les véhicules autonomes et le supercalcul. Fondée en 1993 et basée à Santa Clara, en Californie, NVIDIA continue de révolutionner l'informatique en fournissant des solutions qui permettent aux personnes et aux entreprises d'atteindre des niveaux de performance sans précédent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.nvidia.com .