You Incorporadora: empreendimentos compactos e com pé direito duplo estão em alta

A torre única de 19 andares contará com 333 unidades e 5 lojas, mas chama a atenção pela fachada assinada pelo escritório de arquitetura Perkins + Will, que trouxe inspirações internacionais e criou uma praça central de 800 m² com espaço de convivência no térreo.

Localizado na área mais nobre da Vila Mariana, a apenas três minutos do metrô Santa Cruz, o Arq tem acesso por grandes avenidas e ciclovias, além da comodidade de shoppings e muitas opções de lazer ao seu redor. "O Arq Vila Mariana é um projeto cosmopolita, que representa o lifestyle de quem não abre mão de ter todas as facilidades que São Paulo pode oferecer, sem deixar de lado espaços com muito verde e tranquilidade", afirma Abrão Muszkat, sócio-fundador da You.

Compactos diferenciados

As tipologias do Arq são diversas - studios de 23 m² a 33 m², 1 dormitório a partir 36 m² , 2 dormitórios com 62 m² a 68 m² e 3 dormitórios a partir de 85 m² - e existe ainda o conceito inovador Studio+, que são apartamentos com pé-direito de até 3,70 m.

Convivência e muito verde

De Nova York veio a inspiração para um highline, localizado no quinto andar, que chama atenção pela piscina, solário e arquibancada de contemplação da paisagem natural. Além dos ambientes exclusivos, o Arq ainda conta com brinquedoteca, co-working, lavanderia, espaço fitness, lounge e espaço gourmet.

Capaz de integrar de fato o interior e o exterior, o projeto assinado pelo estúdio global de arquitetura e design Perkins and Will oferece diversas experiências aos moradores e convida as pessoas para dentro do empreendimento por duas entradas principais: na Rua Afonso Celso, 789, e na Rua Jorge Tibiriçá, 40.

FONTE You Incorporadora

