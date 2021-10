Youcom acelera estratégia digital e lança aplicativo exclusivo

SÃO PAULO, 20 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Youcom, marca de moda com lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., dá mais um passo para acelerar e potencializar sua estratégia digital. Desde o mês de setembro, os clientes da Youcom passaram a contar também com aplicativo exclusivo, disponível para todos os dispositivos digitais. A estreia da plataforma online ao mercado vem para complementar a experiência omnichannel já oferecida pela marca, proporcionando aos clientes uma jornada de compras com mais praticidade, conteúdo de moda e personalização.

O projeto, que iniciou como um desafio da marca em criar soluções tecnológicas internamente, conta com um squad de profissionais dedicados exclusivamente ao processo de pesquisa, desenvolvimento, testes, melhorias e planejamento estratégico. O grupo seguirá responsável pela implementação das próximas features do App, todas baseadas em feedbacks dos clientes da Youcom.

"Estamos oferecendo ao nosso consumidor, que é sobretudo jovem e conectado, mais um ponto de contato e opção de comunicação e compra, proporcionando uma jornada ainda mais fluida e assertiva. Esta iniciativa marca, inclusive, o novo ciclo de transformação digital da Youcom, iniciado em 2019 e acelerado em 2020, pelas necessidades trazidas pela pandemia", diz Claudio Barone, diretor da Youcom.

Com o aplicativo, a Youcom, que está presente em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, expande seus canais de vendas digitais acelerando assim o atendimento mesmo nos estados brasileiros onde não há pontos de venda físicos.

"Todo o processo de desenvolvimento do aplicativo contou com a participação ativa dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, por meio de feedbacks, resultando em uma ferramenta prática, de fácil usabilidade e que aproxima ainda mais a marca do nosso público-alvo", acrescenta o executivo.

Entre suas 15 funcionalidades, o app apresenta na barra inferior da página inicial, acesso ao menu, campo de buscas, as peças do catálogo divididas por categorias, além de uma área para salvar as favoritas (wishlist). O menu contempla área de login para concluir as compras, e intertítulos para trocas, endereços das lojas, link direto para o blog da youcom e canais nas redes sociais, central de privacidade e de atendimento. O serviço de autoatendimento conta ainda com funções de zoom, navegabilidade e pushs com novidades e promoções. Além disso, as modalidades de entrega das peças contemplam a mesma diversidade do site da marca: normal, expressa, e o retire em loja; assim como as formas de pagamento.

A interface do programa traz um design moderno e clean, que promove navegação intuitiva. Além disso, o layout segue os padrões de comunicação da marca, assim como o tom de voz, que explora uma linguagem jovem, amiga, democrática, diversa, informal e transparente.

A Youcom é uma marca de moda jovem com um estilo de vida inspirado no jovem urbano e procura trazer todas as novidades e tendências por um preço incrível. A marca conta com 103 lojas físicas espalhadas por diversos estados como: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Amazonas e Distrito Federal, além de um e-commerce que atinge o país inteiro. A Youcom também oferece uma experiência omnichannel para seus consumidores, que permite a compra no site e a retirada na loja física. A marca segue crescendo e cumprido seu propósito de encantar e conectar pessoas de lifestyle jovem com a moda.

