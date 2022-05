Youcom dá seus primeiros passos na moda digital

Os produtos foram apresentados virtualmente aos clientes em dois tons de lavanderia (médio e claro) e, por meio de votação, que ocorreu no dia 29 de abril no Instagram da marca, os clientes escolheram a tonalidade clara para estampar as peças que serão produzidas e comercializadas a partir do dia 5 de junho em lojas físicas e no e-commerce da Youcom.

"Estamos iniciando nossa caminhada neste universo da digitalização da moda, mas sabemos do potencial e do quanto queremos avançar neste sentido. Está no DNA da nossa marca acompanhar a evolução das tecnologias e proporcionar para o cliente Youcom, sempre muito conectado às novidades, o desenvolvimento de produtos em novos formatos", destaca Claudio Barone, diretor da Youcom.

Para desenvolver as peças, a Youcom operou com tecnologia de ponta. Escaneou as peças piloto e utilizou softwares de simulação hiper-realistas que replicam os aspectos visuais (textura e cor) e físicos da matéria-prima, como elasticidade, fluidez e caimento do tecido, trazendo realismo ao processo, além da modelagem 3D.

Este projeto da Youcom é mais uma entrega do hub de moda digital, formado por um time multidisciplinar, que atua na Lojas Renner S.A. como um grande laboratório de experiências e testes. O objetivo é criar um embasamento tecnológico, processual e de inovação para que time interno e fornecedores possam desenvolver produtos em novos formatos, gerando encantamento.

A Youcom é uma marca de moda jovem com um estilo de vida inspirado no jovem urbano e procura trazer todas as novidades e tendências por um preço incrível. A marca conta com 107 lojas físicas espalhadas por diversos estados como: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Amazonas e Distrito Federal, além de um e-commerce que atinge o país inteiro. A Youcom também oferece uma experiência omnichannel para seus consumidores, que permite a compra no site e a retirada na loja física. A marca segue crescendo e cumprido seu propósito de encantar e conectar pessoas de lifestyle jovem com a moda.

