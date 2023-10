Youcom lança coleção cápsula em collab com artistas independentes

Talentos de diferentes partes do Brasil desenvolveram ilustrações autorais que estampam quatro camisetas exclusivas da marca. Parte do valor das vendas será revertida para financiar projetos apoiados pelo Instituto Lojas Renner.

PORTO ALEGRE, Brasil, 18 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Youcom, marca de lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., acaba de lançar uma coleção cápsula em parceria com artistas independentes, ilustrando diferentes olhares sobre a forma como a arte e a moda podem transformar a sociedade. As camisetas, duas femininas e duas masculinas, foram desenvolvidas em uma collab com talentos de quatro estados brasileiros, contemplando diversos estilos e técnicas artísticas.

A coleção em parceria com jovens artistas não é uma novidade na trajetória da marca. Entre 2021 e 2022, a Youcom lançou três collabs com ilustradores independentes da comunidade Bom Jesus, em Porto Alegre. A boa receptividade e o impacto positivo motivaram essa nova iniciativa, incluindo agora talentos de outras regiões do Brasil.

"Ficamos muito felizes em agregar novos olhares a nossas coleções e contemplar, assim, uma diversidade ainda maior de histórias, estilos, referências e técnicas visuais ao nosso mix de produtos. Esse conjunto de experiências reforça, para nós, a importância da cocriação e o potencial de transformação que a moda e a arte têm em comum", destaca o diretor da Youcom, Claudio Barone.

Além de contribuir com a visibilidade de jovens artistas, a iniciativa está alinhada ao pilar de sustentabilidade da Youcom, seguindo as diretrizes do YC Change, selo de moda responsável da marca. Parte do valor das vendas será revertida para financiar projetos de impacto social do Instituto Lojas Renner.

Para lançar a collab, a marca promove, a campanha A Youcom transforma a arte, a arte transforma você. Nas fotos do shooting e em conteúdos produzidos para as redes sociais, a varejista vai contar as histórias de inspiração por trás das criações, instigando reflexões sobre as diversas formas como a arte e a moda podem ser agentes de transformação. As peças estarão à venda tanto nas lojas físicas como no e-commerce da marca.

Os artistas

Como provocação para despertar a criatividade dos ilustradores, a Youcom propôs a pergunta "Que transformação você quer ser?". A partir daí, os artistas, que ainda não tinham trabalhado em parceria com uma marca de moda, desenvolveram as estampas expressando sua visão sobre o tema.

"Receber o convite de uma marca que já tem um reconhecimento é muito bom. A minha inspiração surgiu de questões que sempre trago no meu trabalho e que sei que as pessoas se identificam, como rostos de personagens e elementos da natureza", diz a artista visual Caluz (@caluzcaluz), de São Paulo. Aos 30 anos, ela gosta de trabalhar com cores fortes e vivas em ilustrações, pinturas, aquarelas e gravuras, valorizando a ancestralidade e promovendo conexões entre mulheres.

A gaúcha Carol Dusaarte (@dusaarte), de Alvorada, tem 20 anos e desenha desde criança. Há três anos, começou na arte customizando roupas e hoje faz retratos e pintura acrílica ou a óleo. Na parceria com a marca, ela usou a técnica de nanquim. "Saber que minha arte vai rodar por vários lugares do Brasil, podendo inspirar outras pessoas, é gratificante demais. A arte é o que sai de dentro de você, não precisa ser perfeito, só precisa fazer com que você e outras pessoas sintam", declara.

Nascido em Criciúma (SC) e inspirado pela arte de rua, Sulivan (@laosutattoo) é grafiteiro, ilustrador e tatuador. Sua relação com a arte começou na infância e, hoje, ele a entende como uma forma de expressão e afirmação na sociedade. "Minha obra é caracterizada por personagens e elementos que eu crio no meu dia a dia, tendo como influência aquilo que eu vi e vivenciei durante o processo de criação", explica.

Heitor Leal (@leal_heitor), natural da cidade de Cassilândia (MS), tem 22 anos e vive e estuda em Pelotas (RS). Inspirado pela expressividade dos desenhos animados e jogos, atua como free-lancer e tatuador. "Gostei muito da experiência, foi a primeira vez em que participei de uma parceria assim e tive liberdade de criar os personagens e esse universo deles dentro da estampa", comenta.

