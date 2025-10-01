Young America Capital asesora a Cloud Carib en el financiamiento de crecimiento estratégico de Partners for Growth

MAMARONECK, Nueva York, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Young America Capital ("YAC"), un banco de inversiones registrado en FINRA/SEC, anunció que se desempeñó como asesor financiero de Cloud Carib Limited, un proveedor líder de servicios de ciberseguridad y nube soberana, para asegurar un servicio de financiamiento de crecimiento estratégico de Partners for Growth (PFG), una empresa de crédito privada con sede en Silicon Valley.

Este financiamiento apoyará la expansión regional de Cloud Carib en el Caribe y América Latina, que reforzará su nube soberana, ciberseguridad y servicios gestionados para gobiernos y empresas reguladas donde la soberanía y el cumplimiento de datos son esenciales.

"Esta transacción demuestra cómo Young America Capital ayuda a las empresas de tecnología innovadora a acceder a los socios de capital adecuados para acelerar el crecimiento", afirmó Jackson Ritchie, director gerente de Young America Capital. "Cloud Carib construye una plataforma crítica para la soberanía digital y la ciberseguridad en el Caribe y América Latina, y nos sentimos honrados de apoyar su estrategia de expansión".

Con sede en las Bahamas, Cloud Carib se ha establecido como un socio de confianza para soluciones de nube soberana en los estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y en mercados selectos de América Latina. Con el capital flexible de PFG, la empresa está posicionada para escalar operaciones, acelerar el desarrollo de productos y fortalecer su liderazgo en infraestructura digital segura.

"Trabajar con Partners for Growth y ejecutar esta instalación, refuerza la misión de Cloud Carib de empoderar a la región con una infraestructura de nube segura y soberana", señaló Scott Mackenzie, director ejecutivo de Cloud Carib. "Esta inversión es más que capital; es un voto de confianza en las Bahamas y el Caribe como una economía innovadora en la que vale la pena invertir".

Andrew Kahn, cofundador y director ejecutivo de Partners for Growth, agregó: "Nos complace proporcionar a Cloud Carib una solución de capital flexible para respaldar su expansión continua. La empresa ha creado una plataforma resistente con una reputación de excelencia en la nube y en los servicios gestionados. Esperamos apoyar su próxima etapa de crecimiento".

"Asesorar a Cloud Carib en esta transacción refleja la profunda experiencia de Young America Capital en el sector tecnológico y nuestra creciente trayectoria en el asesoramiento a empresas que están impulsando la innovación en infraestructura digital y ciberseguridad", agregó Jackson Ritchie, director gerente de YAC.

