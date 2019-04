Young Living comemora 25 anos de crescimento global

"Está claro que a Young Living se destaca na indústria de óleos essenciais", observa Jared Turner, presidente e diretor de operações da Young Living. "Nosso sucesso não é definido por uma única coisa, mas pelo nosso compromisso com o estilo de vida não tóxico e com o bem-estar completo, nossa capacidade de capacitar as famílias ao redor do mundo com o desenvolvimento de suas mentalidades empreendedoras e nossos esforços contínuos para retribuir a comunidades desfavorecidas. Continuaremos a trabalhar incansavelmente para cumprir a missão estabelecida por nosso fundador, D. Gary Young, de levar óleos essenciais da mais alta qualidade a todos os lares do mundo". Os consumidores podem sempre comprar com confiança, sabendo que através do compromisso de qualidade Seed to Seal® da Young Living - uma referência inigualável e incomparável que produz óleos essenciais autênticos e potentes, a qualidade nunca será comprometida.

Mary Young, cofundadora e CEO, diz: "Estamos muito empolgados com a perspectiva de seguir em frente com imaginação e criatividade, manter o foco em nossos objetivos que moldarão os próximos 25 anos e expressar determinação positiva ao ajudarmos uns aos outros a alcançar nosso maior potencial". Através de uma base de 6 milhões de clientes, com milhões de Young Living adicionais a cada ano, a influência e o impacto global da empresa continuarão a mudar o mundo.

Sobre a Young Living Essential Oils

A Young Living Essential Oils, LC, sediada em Lehi, Utah, é a líder mundial em óleos essenciais, oferecendo produtos da mais alta qualidade com infusão de óleo. A Young Living leva a sério sua liderança no setor, estabelecendo o padrão com seu compromisso de qualidade patenteado Seed to Seal®, que envolve três pilares críticos: fonte, ciência e padrões. Esses princípios orientadores ajudam a Young Living a proteger o planeta e fornecer produtos puros e autênticos, que seus membros se sentem confiantes em usar e compartilhar com amigos e familiares. Os produtos da Young Living - todos provenientes de fazendas corporativas, fazendas parceiras e fornecedores com certificação Seed to Seal - não apenas apoiam um estilo de vida saudável, mas também fornecem oportunidades para mais de 6 milhões de membros globais de encontrar um sentido de propósito e bem-estar, alinhando o seu trabalho com seus valores e paixões. Para obter mais informações visite YoungLiving.com, siga @younglivingeo no Twitter ou no Facebook.

Contato para a Mídia

Para perguntas sobre mídia, entre em contato com prinquiries@youngliving.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/844564/25YearsYoung_2019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

FONTE Young Living Essential Oils

Related Links

https://www.youngliving.com



SOURCE Young Living Essential Oils