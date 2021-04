Yousician, la principale plateforme mondiale d'apprentissage et de diffusion de musique, annonce la clôture de la série B de 28 millions de dollars

Yousician réinvente l'éducation musicale. À l'aide de techniques d'apprentissage interactives, Yousician permet à n'importe qui d'apprendre à jouer de la guitare, du piano, du ukulélé, de la basse et du chant. GuitarTuna, qui fait également partie de la famille Yousician, est le premier accordeur d'instruments au monde. Les plateformes Yousician et GuitarTuna sont utilisées par 20 millions de personnes dans le monde chaque mois et ont atteint un chiffre d'affaires total de 50 millions de dollars en 2020.

True Ventures, une société de capital-risque de la Silicon Valley, est le principal investisseur de l'entreprise. Parmi les nouveaux investisseurs de cette série, mentionnons Alexa Fund d'Amazon et MPL Ventures LLP. Parmi les investisseurs providentiels figurent Mark Pincus, fondateur de Zynga ; Jason Calacanis, fondateur de LAUNCH Fund ; David Helgason, fondateur d'Unity Technologies ; Rolf Schrömgens, cofondateur de Trivago ; Moaffak Ahmed, fondateur de Cooler Future ; Bryan Meehan, président exécutif de Blue Bottle Coffee Company ; et Anne Badan, PDG et cofondatrice de The Shortcut.

« Yousician est la principale plateforme d'enseignement de la musique depuis près d'une décennie et les gens, plus que jamais, se tournent vers la créativité et la musique avec une énergie renouvelée », a déclaré Jon Callaghan, cofondateur de True Ventures. « Nous sommes fiers de soutenir une entreprise et une équipe qui permettent à un plus grand nombre de foyers et de familles de découvrir la joie et le plaisir de jouer d'un instrument. »

L'approche ludique de Yousician en matière d'éducation musicale utilise une technologie de reconnaissance audio innovante qui différencie la plateforme de ses concurrents. La fonction audio écoute l'utilisateur jouer de l'instrument et fournit un retour en temps réel. Cela crée un parcours d'apprentissage éducatif et structurel pour les utilisateurs de tout niveau d'expérience. La plateforme fournit également des plans de cours créés par des professeurs de musique internes. L'expérience est celle d'une école de musique à la demande avec des instructeurs de classe mondiale aux commandes pour guider l'apprentissage interactif.

Grâce à ce nouveau financement, Yousician continuera de développer son offre de produits afin de renouveler son parcours d'utilisateur, d'embaucher de nouveaux employés clés, et d'investir dans le marketing de la marque et les partenariats avec les artistes. Ces nouveaux fonds alimenteront également de nouveaux partenariats avec des musiciens de calibre mondial, qui seront invités à montrer aux artistes en herbe du monde entier comment jouer comme un pro. Les liens entre les artistes et les 20 millions d'utilisateurs de la plateforme s'en trouveront ainsi renforcés.

« C'est un moment très excitant pour Yousician et tous les musiciens en herbe, où qu'ils soient », a déclaré Chris Thür, cofondateur et PDG de Yousician. « Grâce à cette nouvelle ronde de financement et aux investisseurs qui comprennent vraiment ce que nous faisons et pourquoi, nous sommes en mesure de proposer un apprentissage de la musique à un plus grand nombre de personnes, dans plus d'endroits, comme jamais auparavant. »

CONTACT : Natasha Weber, directrice de la communication - 646-427-1635 / [email protected]

TÉLÉCHARGER : Images de marque et logo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498880/Logo_horizontal_brand_color_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1498881/YS_GT_mockups.jpg

Related Links

yousician.com



SOURCE Yousician