YOUSICIAN LANZA TRES CURSOS PARA PRINCIPIANTES

Los cursos únicos de Metallica x Yousician proporcionarán a los seguidores la oportunidad de sentirse como miembros de su banda favorita, además de contar con acceso exclusivo al proceso creativo y las influencias de los compañeros de banda. Los tres cursos de guitarra se centran en los riffs, la dirección y el ritmo, y permiten a los músicos aprender directamente de James y Kirk. Los videos completamente nuevos con la banda creados exclusivamente para el curso brindarán consejos y trucos para guiar a los guitarristas en el aprendizaje de todo, abarcando desde los secretos de la selección con James hasta increíbles licks principales, para descubrir la forma real de tocar esos riffs geniales que han escuchado hasta la saciedad durante años.

A partir de ahí, las personas que tocan pueden coger estos conocimientos y ponerlos en práctica, aprendiendo y tocando junto a la banda a través de lecciones interactivas personalizadas e infundidas con IA creadas utilizando los maestros originales de la banda de diez de sus grandes éxitos -- Enter Sandman, Nothing Else Matters, One, Fade to Black, Welcome Home (Sanitarium), The Unforgiven, Battery, Mama Said, Master of Puppets y For Whom the Bell Tolls. Según los participantes aprenden a dominar estos mega himnos y riffs de rock, la tecnología de inteligencia artificial patentada en la plataforma de Yousician proporcionará retroalimentación en tiempo real sobre su rendimiento para que puedan continuar construyendo su mejor versión de estrella de rock.

Más allá de proporciona a los seguidores la oportunidad de mejorar su interpretación junto con la banda, los cursos de Metallica también incluirán entrevistas con los cuatro compañeros de banda - James Hetfield y Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo - que llevan a los seguidores a su proceso creativo, practicando técnicas, rituales previos al espectáculo y cómo es realmente la vida siendo parte de esta increíble banda.

Metallica x Yousician es el último curso de Yousician creado en colaboración con músicos famosos. Los cursos anteriores han sido presentados por los artistas de renombre mundial Jason Mraz y Juanes en asociación con Duolingo.

La tecnología de IA de reconocimiento de audio patentada de Yousician y las atractivas técnicas de aprendizaje interactivo han ayudado a la plataforma a convertirse rápidamente en la plataforma líder de aprendizaje musical. El avance en el aprendizaje de la música digital ha ayudado a Yousician a catapultarse hasta llegar a la cifra de contar con más de 20 millones de usuarios mensuales activos y atraer a importantes inversores, incluyendo Alexa Fund, de Amazon, el fundador de Zynga, Mark Pincus, el cofundador de Trivago, Rolf Schromgens, y MPL Ventures.

Visite Yousician si desea conocer más o suscribirse.

Acerca de Yousician:

Yousician es la plataforma líder mundial para aprender y tocar música, impulsada por la creencia de que cuantas más personas toquen música, mejor será este mundo. Con 20 millones de usuarios mensuales combinados, los productos innovadores de la plataforma, Yousician y GuitarTuna, son líderes en su campo.

Yousician ha revolucionado la forma en que las personas aprenden y tocan música con tecnología innovadora que proporciona a las personas que tocan comentarios en tiempo real. Ofrece aprendizaje interactivo para guitarra, bajo, ukelele, piano y canto con lecciones, ejercicios y canciones.

GuitarTuna es el afinador de instrumentos número 1 del mundo, que proporciona la afinación más rápida, fácil y precisa en cualquier momento y en cualquier lugar. Los usuarios pueden descubrir más de 100 afinaciones en 15 instrumentos, incluidas opciones cromáticas y personalizadas. Y la nueva función Play de GuitarTuna presenta la tecnología de inteligencia artificial "Smart Scroll" que la convierte en la aplicación elegida para afinar y tocar para guitarristas de todo el mundo.

Yousician y GuitarTuna están disponibles para descargar en App Store y Google Play Store. La plataforma Yousician se puede utilizar en cualquier teléfono, tableta, ordenador portátil o de escritorio. GuitarTuna está disponible en cualquier dispositivo móvil o tableta.

Enlace para descarga de imágenes/video:https://www.dropbox.com/sh/udgcs52txhcumdt/AAB2Z11_5vH5yD4Z_EUyFPdHa?dl=0

Contacto para medios: Natasha Weber, directora de comunicaciones - 646-427-1635 / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839430/Metallica_CoursePage_1st_release.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1839429/Metallica_YS_dark_Logo.jpg

SOURCE Yousician