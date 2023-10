YOUTH TALKS : LA PAIX EST LE PLUS GRAND SOUHAIT DES JEUNES DU MONDE ENTIER

Selon Youth Talks, la plus grande consultation jeunesse jamais réalisée, les jeunes du monde entier aspirent à un avenir pacifique tout en étant conscients des défis collectifs à relever. Youth Talks utilise une technologie d'intelligence artificielle de pointe, permettant à la fois aux participants de répondre à des questions ouvertes et d'analyser les idées partagées, transformant ainsi un million de contributions non censurées en informations riches, compréhensibles et exploitables.

GENÈVE, 23 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La fondation Higher Education for Good dévoile les résultats de Youth Talks , la plus grande consultation mondiale des jeunesses jamais réalisée. Avec plus de 45 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans et originaires de 212 pays et territoires, elle a pour vocation de faire le lien entre les jeunes et les décideurs en leur servant de porte-voix dans le but de susciter des changements sociétaux positifs.

Youth Talks MAP YOUTH TALKS When I think about the future what I wish for the world YOUTH TALKS To build this desired future what we must all learn at school is

Youth Talks est une initiative menée en collaboration avec, Principles for Responsible Management Education (PRME) - organisme soutenu par les Nations-Unies et membre du Pacte mondial des Nations Unies. Youth Talks est également menée en collaboration avec le Club de Rome.

Principales conclusions :

La paix est la première priorité mondiale, suivie par les préoccupations environnementales, notamment dans des régions comme l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Les jeunes mettent l'accent sur le réapprentissage des valeurs communes, exhortant les éducateurs à modifier leurs enseignements. Les disciplines fondamentales traditionnelles restent importantes, mais l'urgence est ailleurs pour les jeunes, à l'exception de la Chine. Cet enjeu devrait être un signal d'alarme pour les éducateurs, qui, de l'avis de la grande majorité des jeunes du monde, devraient davantage enseigner les valeurs et la manière dont nous pouvons mieux vivre en société.

Les jeunes du monde entier, en particulier en Europe , reconnaissent l'urgence climatique, mais cette préoccupation est moins présente en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

, reconnaissent l'urgence climatique, mais cette préoccupation est moins présente en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il existe un fossé entre les jeunes occidentaux et leurs homologues du reste du monde en ce qui concerne les préoccupations matérielles, les rêves inassouvis et les soucis financiers.

Les jeunes sont prêts à faire des sacrifices, mais il existe des disparités quant à la quantité et à la nature de ce qu'ils sont prêts à abandonner.

La consultation Youth Talks révèle un éventail fascinant d'opinions et d'aspirations parmi les jeunes, remettant en cause les idées reçues sur la jeunesse. Youth Talks s'efforce de servir de porte-voix mondial des jeunes et de les mettre en contact avec les décideurs pour des changements sociétaux positifs, grâce à des partenariats avec plus de 50 organismes dans le monde, telles que les Principles for Responsible Management Education (PRME) soutenus par les Nations unies, ainsi qu'avec des universités de premier plan, des organisations mondiales de jeunesse et des institutions politiques. Le nouveau réseau d'ambassadeurs de Youth Talks rassemble 2 300 jeunes de toutes les régions du monde qui soutiennent et promeuvent activement le projet dans leurs communautés.

« La voix des jeunes doit être entendue avec sincérité et sans filtre. En posant des questions ouvertes, nous leur permettons de s'exprimer sans limites ni pression imposées par des thèmes prédéterminés. La consultation Youth Talks s'inscrit dans cette démarche et permet aux jeunes de communiquer librement leurs idées, de découvrir de nouvelles perspectives et de mettre en évidence la grande diversité d'opinions au sein des sociétés. Youth Talks est un dialogue mondial révolutionnaire qui relie les aspirations des jeunes à une transformation sociétale tangible. » explique Marine Hadengue, directrice de Youth Talks.

La voix des jeunesses mondiales : un désir impérieux de paix

Le premier souhait des jeunes est la paix dans le monde (32 %) qui arrive devant les préoccupations environnementales. Les jeunes aspirent vivement à la paix et craignent la guerre et les conflits. Bien qu'optimistes quant à un avenir pacifique, ils sont conscients des réalités mondiales. La paix est considérée comme un aspect essentiel du bien-être auquel ils espèrent ne jamais renoncer.

Les jeunes sont unanimes sur l'urgence de réapprendre à vivre ensemble et de construire une société basée sur des valeurs communes, dans un contexte où l'individualisme et l'isolement ont souvent raison de notre humanité.

Redéfinir l'éducation : la quête des jeunes pour une éducation centrée sur les valeurs

Youth Talks met également l'accent sur l'importance que les jeunes accordent à la compréhension, au débat et à la priorité des valeurs dans l'éducation. Ils invitent les éducateurs à transformer les méthodes d'enseignement en vue d'une vie et d'une interaction harmonieuses. Les disciplines traditionnelles restent importantes, mais les jeunes donnent clairement la priorité à l'apprentissage des valeurs personnelles, à la fois à l'école (25%) et dans la vie (45 %) - excepté en Chine. Viennent ensuite, et avant les matières traditionnelles, l'éducation à l'environnement et les compétences pratiques et interpersonnelles. Les écoles doivent donc relever les défis du XXIe siècle et répondre aux aspirations des jeunes générations tout en conservant leur pertinence académique.

Les priorités climatiques variables d'une région à l'autre : une réalité brûlante

Lorsqu'ils imaginent l'avenir, près d'un tiers des jeunes se disent très préoccupés par les problèmes environnementaux, même si l'importance de ces derniers varie selon les régions. L'Europe se distingue par l'attention particulière qu'elle porte à l'environnement (33 %) et par son désir de vivre sur une planète saine, à l'abri des problèmes de changement climatique et de pollution. Cette préoccupation est moins répandue en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où elle n'est mentionnée que dans 15 % des contributions.

L'Occident face au reste du monde

Youth Talks révèle une fracture claire et significative sur certaines problématiques clés entre les jeunes occidentaux et leurs homologues du reste du monde. Les jeunes occidentaux semblent plus ancrés dans des préoccupations matérielles, tandis que les autres semblent animés par la crainte de rêves et d'aspirations inassouvis. La situation financière est la première préoccupation des jeunes occidentaux : près d'un tiers des participants occidentaux l'ont mentionnée comme priorité, contre seulement 10 % des participants ailleurs dans le monde. Les jeunes occidentaux semblent également moins disposés à renoncer au confort matériel pour favoriser un progrès social plus large : 25 % d'entre eux l'ont mentionné comme quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner, contre moins de 5 % des participants ailleurs. Les jeunes non occidentaux craignent davantage de devoir renoncer à leurs ambitions, à leur identité ou à leur famille et à leurs proches.

Sacrifices pour le progrès sociétal : jusqu'où peut-on aller ?

Les jeunes se montrent prêts à sacrifier leur mode de vie et leurs biens pour un avenir durable et plus juste. Cependant, ils refusent de compromettre leurs relations personnelles, leurs ambitions et leur bien-être. Cela met en évidence le difficile équilibre entre les besoins actuels et les futurs durables. En Europe, par exemple, 40 % des jeunes sont prêts à réduire leur consommation matérielle, tandis que 28 % s'y opposent. Ces tensions au sein de notre société sont importantes et ne peuvent être ignorées par les décideurs.

Les résultats mondiaux et régionaux de la consultation Youth Talks sont disponibles https://youth-talks.org/results/

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2250131/Youth_Talks_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2250128/Youth_Talks_2.jpg

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/2250129/Youth_Talks_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2250127/LOGO_YOUTH_TALKS_Logo.jpg

SOURCE Youth Talks