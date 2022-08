YOYI TECH neemt LinkFlow over, sluit de D+ financieringsronde van $20 miljoen af en leidt de sector op het gebied van Omnichannel Intelligent Marketing

BEIJING, 27 augustus 2022 /PRNewswire/ -- In een recent persbericht heeft de serviceprovider van het Omnichannel intelligent marketing-platform YOYI TECH de overname van LinkFlow, een industriële koploper op het gebied van Customer Data Platform (CDP), aangekondigd. Daarnaast heeft YOYI TECH ook de afsluiting van zijn D+ financieringsronde van $20 miljoen aangekondigd, die wordt geleid door Samsung Venture Investment, NewQuest Capital onder TPG, en Zhejiang SilkRoad Fund. De overname en de nieuwe financiering versterken de leiderspositie van YOYI TECH in de MarTech-sector.

YOYI TECH “Three Clouds” Strategy

Op 9 augustus 2022 heeft YOYI TECH met succes een conferentie gehouden met als thema "Beyond MarTech: Winning the Future through Omnichannel Intelligent Marketing" (Voorbij MarTech: Winnen van de toekomst via Omnichannel Intelligent Marketing). Tijdens de conferentie lanceerde YOYI TECH zijn "drie Clouds"-strategie, i.e. Advertising Cloud - OneDesk, Omnichannel advertentieplatform, Data Cloud - LinkFlow, Customer Data Platform (CDP) , en Marketing Cloud - EngageX, Marketing Automation Platform (MAP).

Als dochteronderneming van YOYI TECH Group, richt LinkFlow zich onafhankelijk op het bouwen van het Customer Data Platform en Marketing Automation Platform van de volgende generatie. Het merk LinkFlow wordt intact gehouden. Zowel LinkFlow als YOYI TECH zullen samenwerken op het gebied van big data, AI en productinnovatie, en customer lifetime values ontketenen. De bedrijven, die gebruikmaken van omnichannel interactie, zullen hun klanten kunnen helpen met het verbeteren van hun verkoop- en marketingmogelijkheden gedurende het hele consumententraject.

Na de overname van LinkFlow is YOYI TECH uniek gepositioneerd als het toonaangevende MarTech-bedrijf met ongekende omnichannel-mogelijkheden.

Producten : aanbieden van omnichannel CDP en MAP, met big data en AI

: aanbieden van omnichannel CDP en MAP, met big data en AI Technologie : voortdurend investeren in R&D, verbeteren van AI-algoritme, op innovatieve wijze verbeteren van de omnichannel-mogelijkheden op het gebied van gegevensverzameling, -integratie, -analyse, -toepassing-, -beveiliging en -bescherming.

: voortdurend investeren in R&D, verbeteren van AI-algoritme, op innovatieve wijze verbeteren van de omnichannel-mogelijkheden op het gebied van gegevensverzameling, -integratie, -analyse, -toepassing-, -beveiliging en -bescherming. Diensten : waarborgen van klantsuccessen, versterken van gegevensstrategie en verbeteren van klantervaringen

: waarborgen van klantsuccessen, versterken van gegevensstrategie en verbeteren van klantervaringen API eerst: bouwen van MarTech-ecosysteem via open platform en API eerst-strategie, waarbij verschillende MarTech- en SaaS-partners worden aangetrokken

Over YOYI TECH

YOYI TECH, opgericht in 2007, is de toonaangevende speler op het gebied van omnichannel intelligent marketing. YOYI TECH richt zich via geavanceerde advertentie-, data- en marketingclouds, big data en AI op het leveren van de beste producten en diensten om digitale marketingtransformatie bij zijn klanten te realiseren. Met zijn rijke ervaring in het succesvol bedienen van 60% van de Fortune 500-bedrijven, biedt YOYI TECH volledige oplossingen om klanten te helpen nieuwe klanten te werven, de klantervaring te verbeteren en de bedrijfsgroei te stimuleren.

