YPO: гендерное разнообразие в бизнесе успешно развивается при сохранении ряда проблем

По результатам нового исследования YPO, гендерное разнообразие в бизнесе успешно развивается при сохранении ряда серьезных проблем

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно результатам нового всемирного исследования HeForShe на тему гендерного равенства среди высших руководителей компаний, проведенного сообществом YPO, изданием Financial Times и структурой «ООН-женщины», которые опубликованы сегодня на платформе HeForShe Summit, ключевыми факторами, способствующими становлению лидера компании, являются трудовая этика, способность выстраивать отношения и увлеченность.

Данный опрос, проводившийся в период с 10 по 22 марта 2021 года с участием 2079 членов YPO, являющихся руководителями компаний из 106 стран, обеспечивает необходимое исследование в отношении препятствий гендерного характера, с которыми сталкиваются руководители на своем пути к высшей должности, и практические идеи по их устранению для будущих поколений.

Ключевые уроки включают в себя следующее:

В общей сложности 57% респондентов из числа руководителей транснациональных компаний сообщили, что за последние пять лет гендерное многообразие в их компаниях несколько или значительно повысилось.

Для женщин путь к руководящему посту занимает в среднем на два года дольше.

В компаниях, возглавляемых женщинами, отмечается бóльшая представленность женщин в правлениях, высших руководящих звеньях и организациях в целом. В компаниях, где высшие руководящие должности занимают женщины, 43% руководителей высшего звена являются женщинами, тогда как в компаниях, возглавляемых мужчинами, этот показатель составляет всего 26%. На общеорганизационном уровне в компаниях под руководством женщин 48% штата составляют женщины, а в компаниях под руководством мужчин — всего 37%.

Женщины-руководители компаний чаще сталкиваются с «уравновешиванием уважения привлекательностью» (30%) и «необходимостью преодоления предвзятости со стороны других» (20%) по сравнению с их коллегами-мужчинами. Напротив, среди высших руководителей-мужчин преодолевать предвзятое отношение к себе были вынуждены лишь 9% опрошенных.

На вопрос об «ожиданиях в связи с гендерной идентичностью, характерных для культурного кода своего народа», лишь 2% респондентов-мужчин сообщили о том, что сталкивались с этим, в то время как среди опрошенных женщин этот показатель составил 47%.

73% респондентов-женщин по сравнению с 42% респондентов-мужчин были вынуждены отказаться от перспектив или пожертвовали своим карьерным ростом из-за семейных обстоятельств.

Участвовавшие в опросе члены YPO подсказали ряд ключевых идей о том, как все руководители компаний могут обеспечить более равноправные перспективы, включая:

Проведение тренингов на тему преодоления дискриминации

Установление трудоустройства женщин в качестве одного из приоритетов

Обеспечение возможностей работы по гибкому графику

Полные результаты опроса представлены на сайте YPO.org.

Методология проведения всемирного исследования YPO на тему гендерного равенства среди высших руководителей компаний (YPO Global Chief Executive Gender Equality Survey):

Всемирное исследование на тему гендерного равенства среди высших руководителей компаний проводилось среди членов YPO в период с 10 по 22 марта 2021 года путем заполнения онлайн-анкеты. Всего в опросе участвовали 2079 членов YPO в возрасте от 24 до 92 лет. Участники этой выборки, 23% из которых составили женщины, представляют большинство контингента YPO и являются выходцами из 106 различных стран. Предельная ошибка выборки составляет +2,09 п.п. при уровне достоверности 95%.

Информация о сообществе YPO:

YPO — глобальное сообщество лидеров, насчитывающее более 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран, связанных общим убеждением в том, что миру нужны лидеры более высокого класса. Каждый из участников YPO добился значительных успехов на руководящем посту в молодом возрасте. Все они играют ведущую роль в компаниях и организациях, ежегодный совокупный доход которых составляет 9 триллионов долларов США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга в рамках сообщества, в основе которого лежат принципы многообразия, открытого обмена знаниями и доверия. Более подробная информация представлена на сайте ypo.org.

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