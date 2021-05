Jak wynika z przeprowadzonego w ostatnim czasie badania YPO, obraz różnorodności płci w biznesie ulega poprawie, ale nadal istnieją poważne wyzwania w tym względzie

NOWY JORK, 27 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Etyka pracy, umiejętność budowania relacji i pasja to kluczowe czynniki decydujące o zyskaniu statusu lidera w biznesie, według globalnej ankiety na temat równości płci przeprowadzonej w ostatnim czasie wśród dyrektorów przez YPO, Financial Times i agendę ONZ HeForShe. Wyniki ankiety, której celem było dostarczenie przełomowych spostrzeżeń na temat drogi prowadzącej do objęcia funkcji kierowniczych, przedstawiono dziś podczas wydarzenia HeForShe Summit.

W ramach przeprowadzonego w dniach 10-22 marca 2021 r. badania z udziałem 2079 członków YPO sprawujących funkcje kierownicze, pochodzących z 106 krajów, dokonano niezbędnej analizy trudności, jakie napotykają przedstawiciele poszczególnych płci w drodze do nominacji na stanowiska kierownicze oraz przedstawiono praktyczne wskazówki, jak je usunąć z myślą o przyszłych pokoleniach.

Kluczowe wnioski z badania:

W ujęciu ogólnym, 57% respondentów będących liderami światowego biznesu stwierdziło, że ich firmy są obecnie w pewnym lub znacznym stopniu bardziej zróżnicowane pod względem płci niż pięć lat temu.





W przypadku kobiet droga do objęcia funkcji kierowniczych zajmuje średnio dwa lata dłużej.





Firmy prowadzone przez kobiety notują wyższy odsetek kobiet w swoich zarządach, wśród członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i w strukturach organizacji. Kobiety pełniące funkcje dyrektorów generalnych zgłaszają, że 43% ich kadry kierowniczej wyższego szczebla to kobiety, w porównaniu z 26% w firmach prowadzonych przez mężczyzn. Na poziomie organizacji w firmach prowadzonych przez kobiety 48% siły roboczej stanowią kobiety, zaś w firmach prowadzonych przez mężczyzn tylko 37%.





Kobiety na stanowiskach dyrektorskich częściej niż mężczyźni borykają się z problemami związanymi z „równowagą pomiędzy szacunkiem a sympatią" (30%) oraz „przezwyciężaniem uprzedzeń innych osób na mój temat" (20%), podczas gdy w przypadku mężczyzn na analogicznych stanowiskach tylko 9% musiało przezwyciężyć tego typu uprzedzenia.





Na pytanie o „oczekiwania kulturowe związane z płcią" 2% mężczyzn i aż 47% kobiet odpowiedziało, że zetknęło się z tym problemem.





Aż 73% respondentek, w porównaniu z 42% respondentami, wzięło urlop lub zrezygnowało z dalszego rozwoju kariery z względów rodzinnych.

Członkowie YPO biorący udział w badaniu udzielili szeregu kluczowych wskazówek na temat tego, w jaki sposób wszyscy liderzy w biznesie mogą sprawiedliwie budować ścieżkę rozwoju. Wymieniono m.in.:

Prowadzenie szkoleń na temat uprzedzeń.

Priorytetowe podejście do kwestii zatrudnienia kobiet.

Wspieranie elastycznych modelów pracy.

Pełne wyniki badania można znaleźć na stronie: YPO.org.

Metodologia globalnej ankiety dyrektorów YPO w zakresie równości płci:

Globalna ankieta dyrektorów YPO w zakresie równości płci została przeprowadzona przez YPO w dniach 10-22 marca 2021 r. za pomocą kwestionariusza internetowego. Odpowiedzi udzieliło łącznie 2079 członków YPO w wieku 24-92 lata. Liczba respondentów w próbie, wśród których 23% to kobiety, jest reprezentacyjna względem większej populacji członków YPO, a ankietowani wywodzą się ze 106 różnych krajów. Błąd statystyczny próby wynosi plus minus 2,09 punktów procentowych dla poziomu ufności 95%

YPO:

YPO to międzynarodowa społeczność obejmująca ponad 23 000 głównych dyrektorów w 142 krajach, kierująca się przekonaniem, że świat potrzebuje lepszych przywódców. Wszyscy członkowie organizacji osiągnęli znaczące sukcesy jako przywódcy w młodym wieku. Łącznie przewodzą przedsiębiorstwom i organizacjom, które generują 9 bilionów dolarów rocznego przychodu. Członkowie YPO inspirują i motywują się nawzajem poprzez uczenie się od siebie i wyjątkowe doświadczenia w społeczności opartej na otwartości i zaufaniu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: ypo.org.

