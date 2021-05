Rodová rozmanitosť v podnikaní robí pokroky, podľa nového prieskumu YPO však zostávajú významné výzvy

NEW YORK, 28. mája 2021 /PRNewswire/ - Pracovná morálka, schopnosť budovať vzťahy a vášeň sú kľúčovými hnacími silami ak sa človek chce stať lídrom v podnikaní podľa nového zverejneného prieskumu o rodovej rovnosti medzi globálnymi výkonnými riaditeľmi od organizácií YPO, Financial Times a United Nations Women HeForShe. Prieskum bol dnes zverejnený na samite HeForShe Summit a bol zameraný na odhalenie priekopníckych poznatkov o ceste do rožnej kancelárie.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil 10. - 22. marca 2021 a na ktorý odpovedalo 2 079 členov výkonných riaditeľov YPO zo 106 krajín, poskytuje potrebný výskum rodových prekážok, ktorým čelia lídri na svojej ceste stať sa výkonným riaditeľom, a prehľadné informácie o tom, ako ich odstrániť pre ďalšie generácie.

Medzi kľúčové poznatky patria:

Celkovo 57% respondentov spomedzi globálnych obchodných lídrov uviedlo, že ich spoločnosti sú o niečo alebo podstatne rodovo rozmanitejšie ako pred piatimi rokmi.





Cesta žien, než sa stanú líderkami, trvá v priemere o dva roky dlhšie než u mužov.





Podniky vedené ženami informujú o väčšej prítomnosti žien v správnych radách, vo vrcholovom manažmente a vo vlastných organizáciách. Ženy riaditeľky uvádzali, že 43% vrcholového manažmentu v ich spoločnosti tvoria ženy, pričom toto číslo je 26% v mužských podnikoch. Na úrovni organizácie tvoria 48% pracovnej sily ženy v spoločnostiach vedených ženami; a 37% pracovnej sily v mužských spoločnostiach.





Ženy riaditeľky s väčšou pravdepodobnosťou čelia „vyvažovaniu rešpektu a obľúbenosti" (30%) a „prekonávaniu predsudkov, ktorý o mne majú ostatní" (20%) ako ich mužskí kolegovia. Naopak, iba 9% mužov riaditeľov muselo prekonávať predsudky.





Na otázku „kultúrnych očakávaní týkajúcich sa pohlavia" uviedli, 2% respondentov spomedzi mužov, že tomuto problému čelia v porovnaní so 47% respondentov spomedzi žien.





Sedemdesiattri percent opýtaných žien v porovnaní so 42% opýtaných mužov odišlo z dôvodu rodinných potrieb na dovolenku alebo obetovali kariérny postup.

Respondenti spomedzi členov YPO poskytli niekoľko kľúčových poznatkov o tom, ako môžu všetci vedúci pracovníci v podnikaní vytvoriť spravodlivejšiu cestu vpred. Medzi tieto poznatky patria:

Vykonávajte tréning zaujatosti

Urobte z náboru žien prioritu

Podporujte flexibilné pracovné možnosti

Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii na webe YPO.org.

Metodika použitá v Prieskume o rodovej rovnosti medzi globálnymi výkonnými riaditeľmi od organizácie YPO:

Prieskume o rodovej rovnosti medzi globálnymi výkonnými riaditeľmi bol zasielaný členom YPO od 10. do 22. marca 2021 prostredníctvom online dotazníka. Na prieskum odpovedalo celkovo 2 079 členov YPO, ktorých vek sa pohybuje od 24 do 92 rokov. Členovia v tejto vzorke, z ktorých 23% boli ženy, sú zástupcami väčšej populácie YPO a pochádzajú zo 106 rôznych krajín. Rozpätie výberovej chyby je plus alebo mínus 2,09 percentuálneho bodu pri 95-percentnej hladine spoľahlivosti.

