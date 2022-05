YPO nomeia Dharsono Hartono ganhador do Global Impact Award de 2022

NOVA YORK, 18 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a YPO, comunidade de liderança global com mais de 30 mil executivos em 142 países, anunciou que Dharsono Hartono, CEO da PT Rimba Makmur Utama (RMU), é o ganhador do Global Impact Award de 2022 da organização. A PT Rimba Makmur Utama administra o Katingan Mentaya Project, que trabalha para reduzir o desmatamento e apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentável na Indonésia.

O Global Impact Award da YPO é a maior homenagem aos membros da YPO, que reconhece o impacto que eles exercem fora da YPO, enaltecendo o impacto tanto sustentável quanto escalonável dos CEOs.

"Dharsono e seus esforços na Indonésia são uma inspiração para todos nós da comunidade YPO", disse Xavier Mufraggi, CEO da YPO. "Ele não somente está exercendo um impacto impressionante no meio ambiente, como também está encontrando soluções de longo prazo para as comunidades locais e desenvolvendo uma nova geração de líderes e empreendedores."

Como diretor da PT Rimba Makmur Utama, Dharsono e sua equipe ajudam a implementar um modelo de uso sustentável da terra por meio da redução do desmatamento e da degradação, promovendo a preservação, melhorando a integridade ecológica e apoiando o crescimento econômico na Indonésia. Por meio do Katingan Mentaya Project, a empresa protege e restaura grandes áreas de floresta de pântano.

O Katingan Mentaya Project tem como objetivo proteger 157.875 hectares de floresta na região central de Kalimantan, na Indonésia, no extremo sul de Bornéu, geralmente utilizado para exploração de madeira. O projeto gerou uma média de 8 milhões de créditos certificados triplo ouro por ano, o que equivale a tirar dois milhões de carros das ruas.

Além disso, Dharsono e o projeto fizeram parceria com 35 comunidades de vilarejos locais e ofereceram alternativas sustentáveis de renda, bem como mil empréstimos de microfinanciamento para pequenos negócios.

Dharsono disse: "É uma honra para mim receber o Global Impact Award 2022. Meu sócio, Rezal Kusumaatmadja, e eu fundamos a RMU há 15 anos com a visão de uma economia mundial que colocasse a Terra e as pessoas em primeiro lugar. O Katingan Mentaya Project agora é a prova de que uma empresa de soluções baseadas na natureza pode combater as mudanças climáticas com ações reais que exercem impacto positivo nos ecossistemas do clima, da comunidade e da biodiversidade. Ainda temos uma longa jornada pela frente, mas este prêmio é um forte motivador para atingirmos nossa missão."

Dharsono foi selecionado entre homenageados que representam as regiões da YPO em todo o mundo.

Os homenageados por região do Global Impact Award da YPO:

Sobre a YPO:

A YPO é a comunidade global de liderança com mais de 30 mil executivos em 142 países que estão unidos pela crença compartilhada de que o mundo precisa de líderes melhores. Cada um de nossos membros alcançou um sucesso de liderança significativo ainda bem jovem. Combinados, eles dirigem empresas e organizações que contribuem com uma receita anual de US$ 9 trilhões. Os membros da YPO se inspiram e apoiam reciprocamente por meio de aprendizagem mútua e experiências excepcionais em uma comunidade inclusiva de compartilhamento aberto e confiança. Acesse ypo.org para obter mais informações.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

FONTE YPO

SOURCE YPO