YPO объявляет имена 14 региональных почетных лауреатов премии Global Impact Award
Apr 06, 2021, 12:47 ET
НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня YPO (Young Presidents Organization) — глобальное сообщество молодых руководителей высшего звена, насчитывающее более 30 тысяч участников из 142 стран, объявило имена региональных почетных лауреатов премии Global Impact Award.
Премия YPO Global Impact Award является самой высокой наградой для членов YPO, которая вручается в знак признания их влияния за пределами организации и позволяет оценить его устойчивость и масштаб. Каждый из 14 регионов, представленных в YPO, выбрал своего лауреата.
«Использование возможностей бизнеса во имя добра является одним из ключевых принципов деятельности YPO. Мы гордимся тем, что нам выпала честь наградить этих выдающихся и влиятельных членов YPO со всего мира, которые вносят по-настоящему заметный вклад в развитие своих стран и регионов, — заявил глава YPO Ксавье Муфрагги (Xavier Mufraggi), — Они служат для всех нас источником вдохновения и показывают, каким должен быть целеустремленный руководитель».
Региональными почетными лауреатами премии YPO Global Impact Award 2021 стали:
- Андре Абукам (Andre Abucham) (Латинская Америка), основатель и председатель правления благотворительной организации Santa Fé Beneficent Association;
- Мелисса Акерман (Melissa Ackerman) (Центральная часть США), президент ассоциации Produce Alliance и благотворительного фонда Produce Alliance Foundation;
- Хавьер Бенавенте Баррон (Javier Benavente Barrón) (Европа), президент группы компаний Alares Group и благотворительного фонда The Alares Foundation;
- Грег Блок (Greg Block) (Юго-Восток США и страны Карибского бассейна), посмертно. Грег Блок был основателем, председателем правления и генеральным директором некоммерческого рекрутингового агентства First Step Staffing;
- Хакан Булгурлу (Hakan Bulgurlu) (Тихоокеанский регион США), генеральный директор компании Arçelik;
- Джо Берстон (Jo Burston) (Австралия/Новая Зеландия), генеральный директор компании Inspiring Rare Birds, а также соучредитель и директор компании Startup.Business;
- Патрик Чалхуб (Patrick Chalhoub) (Ближний Восток/Северная Африка), президент группы компанийChalhoub Group;
- Джеймс Чен (James Chen) (Северная Азия), основатель компаний Vision for a Nation и Clearly;
- Лотти Дэвис (Lotte Davis) (Канада), генеральный директор и основатель компании One Girl Can;
- Керри Фриман (Carrie Freeman) (Запад США), соруководитель компании SecondMuse;
- Элисон Хилл (Alison Hill) (Северо-Восток США), генеральный директор компании LifeStraw;
- Ничол Нг (Nichol Ng) (Юго-Восточная Азия), соучредитель благотворительной организации The Food Bank Singapore и генеральный директор компании X-Inc;
- Исак Преториус (Isak Pretorius) (Африка), исполнительный директор группы JAM International;
- Натан Сивагананатан (Nathan Sivagananathan) (Южная Азия), соучредитель компании Trail.
Лауреат глобальной премии YPO Global Impact Award 2021 будет объявлен в конце мая.
Информация о сообществе YPO:
YPO — глобальное сообщество лидеров, насчитывающее более 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран, связанных общим убеждением в том, что миру нужны лидеры более высокого класса. Каждый из участников YPO добился значительных успехов на руководящем посту в молодом возрасте. Все они играют ведущую роль в компаниях и организациях, ежегодный совокупный доход которых составляет 9 триллионов долларов США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга, обмениваясь своим уникальным опытом в рамках сообщества, в основе которого лежат принципы многообразия, открытого обмена знаниями и доверия. Более подробная информация представлена на сайте ypo.org.
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg
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SOURCE YPO
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