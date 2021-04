YPO gibt die 14 regionalen Preisträger des Global Impact Award bekannt

NEW YORK, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- Heute hat YPO , die globale Führungsgemeinschaft von über 30.000 Geschäftsführern in 142 Ländern, die regionalen Gewinner der Auszeichnung der Organisation „Global Impact Award" bekannt gegeben

Die YPO Global Impact Award ist die höchste Auszeichnung, die YPO an Mitglieder verleiht, die ihre nachhaltigen und skalierbaren Führungsverdienste außerhalb der YPO anerkennt. Ein regionaler Preisträger wurde in allen 14 Regionen von YPO ernannt.

„Geschäftstätigkeit als eine Kraft, um Gutes zu tun, ist eines der Grundsätze von YPO. Wir freuen uns, diese außergewöhnlichen und bedeutsamen YPO-Mitglieder aus allen Regionen der Welt, die einen bedeutsamen Einfluss auf ihre Gemeinschaften und darüber hinaus haben, anzuerkennen und zu feiern," sagte YPO CEO Xavier Mufraggi. „In Bezug auf vorbildlichen Führungsstil sind sie eine Inspiration für uns alle."

Die regionalen Preisträger der 2021 YPO Global Impact Award sind:

Der Gewinner der 2021 YPO Global Impact Award wird Ende Mai bekannt gegeben.

Informationen zu YPO:

YPO ist die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 30.000 Führungskräften in 142 Ländern, die sich weltweit für bessere Führungskräfte einsetzt. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Zusammengenommen führen sie Unternehmen und Organisationen mit einem Jahresumsatz von 9 Brd. USD/Jahr. Die YPO-Mitglieder inspirieren und unterstützen sich gegenseitig durch Lernaktivitäten und außerordentliche Erfahrungen in einer Gemeinschaft des offenen Austauschs und Vertrauens. Weitere Infos auf: ypo.org .

