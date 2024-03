YPO verleiht Gene Gebolys den Global Impact Award 2024

NEW YORK, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab YPO, die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 35.000 Führungskräften in 150 Ländern, bekannt, dass Gene Gebolys, Gründer und Geschäftsführer von World Energy, den Global Impact Award 2024 der Organisation empfängt. World Energy ist ein Anbieter von kohlenstoffarmen Lösungen, der den weltweit führenden Unternehmen hilft, ihre Netto-Null-Verpflichtungen zu erfüllen, indem er die Vermarktung von Alternativen zu fossilen Kraftstoffen beschleunigt.

Der YPO Global Impact Award ist die höchste Auszeichnung, die YPO an seine Mitglieder vergibt, um deren Einfluss außerhalb von YPO zu würdigen und den sowohl nachhaltigen als auch skalierbaren Einfluss von Geschäftsführern zu feiern.

„Gene und World Energy gehen das Thema nachhaltiger Flugkraftstoff mutig an, ein entscheidender Schritt zur Dekarbonisierung unserer Welt", sagt Thayer Smith, Geschäftsführer von YPO. „Seine bahnbrechende Arbeit bei World Energy treibt den globalen Wandel voran und ist eine große Inspiration für unsere YPO-Community."

World Energy ist seit 25 Jahren führend auf dem Gebiet der erneuerbaren Kraftstoffe und aufstrebenden Nachhaltigkeitstechnologien und ist der weltweit erste kommerzielle Hersteller von nachhaltigem Flugbenzin (SAF). SAF ist ein Ersatz für fossilen Düsenkraftstoff, der aus erneuerbaren Ressourcen wie Altspeiseöl, Tierfett und landwirtschaftlichen Abfällen besteht.

Gebolys hat World Energy auch als frühen Akteur auf dem hochintegrierten Markt für Dekarbonisierung als Dienstleistung mit nachhaltigen Flugkraftstoffzertifikaten (SAFc) oder „Insets" positioniert. Dadurch können Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen die Kohlenstoffeinsparungen, die SAF pro Tonne liefert, kaufen und so den Kostenaufschlag für die SAF-Produktion decken, während gleichzeitig mehr davon in die Lieferkette aufgenommen wird.

Darüber hinaus baut World Energy die Anlagen zur drastischen Steigerung der SAF-Produktion, einschließlich eines 3-Milliarden-Dollar-Projekts zur Umwandlung einer alten Erdölraffinerie in Los Angeles in eine zu 100 % erneuerbare Produktionsanlage. Der Standort in Los Angeles dient als Modell für den Umbau der Anlage von World Energy in Houston. Nach ihrer Fertigstellung wird World Energy bis 2027 insgesamt 500 Millionen Gallonen SAF pro Jahr produzieren können. Insgesamt investiert World Energy 15 Milliarden US-Dollar in ganz Nordamerika, um Führungskräften dabei zu helfen, ihre Bemühungen zur Verwirklichung von Netto-Null zu beschleunigen.

Bis heute konnten durch die Bemühungen von World Energy 250.000 Tonnen an Emissionen aus dem Luftverkehr vermieden werden, Tendenz steigend. Im November 2023 führte das Unternehmen zusammen mit Gulfstream Aerospace Corp. den weltweit ersten Transatlantikflug von Savannah, Georgia (USA) nach London (England) durch, der zu 100 % mit SAF betrieben wurde.

Gebolys sagt zu dieser YPO-Auszeichnung: „Das Leben ist ein Mannschaftssport. Niemand erzielt allein eine globale Wirkung. Ich fühle mich unglaublich geehrt, diesen Preis im Namen all derer entgegenzunehmen, die mit ihrem mutigen Handeln die Grenzen des Möglichen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft verschieben. Meinen Partnern, unseren Teamkollegen, Lieferanten, Kunden, Gastgemeinschaften, staatlichen Unterstützern und Joint-Venture-Partnern möchte ich meinen tiefsten Dank aussprechen. Ich bin gesegnet und dankbar für die unerschütterliche Unterstützung meiner Foren, Freunde und Familie, und ich teile diese Anerkennung voll und ganz mit meiner Frau, ohne die nichts von dem, was ich je erreicht habe, möglich gewesen wäre."

Gebolys wurde aus den Preisträgern ausgewählt, die die Superregionen von YPO auf der ganzen Welt repräsentieren, darunter:

Nicolette Maury , Geschäftsführerin von Avani Solutions, einem Unternehmen für Klimatechnologie, das ESG-Technologie für die Immobilienbranche anbietet. Die Avani-Plattform hat Kunden in den letzten fünf Jahren 35.000 Tonnen CO2-Emissionen erspart und hat das Ziel, die Verschwendung von Ressourcen in der globalen bebauten Umwelt zu vermeiden, indem die Leistung von Gebäudeportfolios verbessert wird.

Carissa Reiniger , Gründerin und Geschäftsführerin von Silver Lining, einem Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Wirtschaft durch die Unterstützung von Kleinunternehmen zu verändern. Der Silver Lining Action Plan (SLAP™) ist eine SaaS-Lösung, die auf der Wissenschaft der Verhaltensänderung basiert und Kleinunternehmern dabei hilft, ihre Wachstumsziele zu setzen und zu erreichen sowie Zugang zu Kapital zu erhalten, was zu ihrem Geschäftserfolg führt.

Informationen zu YPO:

YPO ist die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 35.000 Führungspersönlichkeiten in 150 Ländern, die durch die gemeinsame Überzeugung verbunden sind, dass die Welt bessere Führungskräfte braucht und dass die Wirtschaft eine treibende Kraft für das Gute sein kann. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Sie leiten Unternehmen und Organisationen, die zusammen mehr als 22 Millionen Menschen rund um den Globus beschäftigen und einen Gesamtumsatz von über 9 Billionen US-Dollar erzielen. YPO-Mitglieder kommen zusammen, um zu lernen und Ideen auszutauschen, damit sie im Leben, in den Unternehmen und in den Gemeinschaften, auf die sie Einfluss haben, etwas bewirken können. Auf ypo.org finden Sie weitere Informationen.

