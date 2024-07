YSL BEAUTY PRESENTE SA NOUVELLE CAMPAGNE LIBRE FLOWERS & FLAMES AVEC DUA LIPA

Pour cette nouvelle saison, la famille de parfums emblématiques LIBRE d'YSL Beauté s'enrichit d'une fragrance flamboyante. Préparez-vous à découvrir LIBRE FLOWERS & FLAMES, un parfum envoûtant inspiré par la résilience du lys du désert et incarnant un esprit de féminité intrépide.

PARIS, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- YSL Beauté est heureuse d'annoncer le lancement de LIBRE FLOWERS & FLAMES, un nouveau parfum captivant qui incarne l'alliance signature de la marque entre féminité audacieuse et passion débridée. Ce nouveau venu dans la collection iconique LIBRE puise son inspiration dans le lys du désert, une fleur célébrée pour sa résistance et sa capacité à s'épanouir dans les paysages les plus hostiles.

Les maîtres parfumeurs Anne Flipo et Carlos Benaïm ont réinterprété la structure de LIBRE avec une sensualité florale inédite, d'une manière des plus ardentes. Un accord unique de lys du désert se mêle à un accord solaire de fleur de cocotier, conçu en exclusivité pour YSL Beauté. Ces notes florales chaudes et épicées apportent une toute nouvelle dimension à la fragrance, se mariant à un cœur radieux de tubéreuse et d'absolu de fleur d'oranger. Le résultat est un parfum aussi audacieux et intrépide que la femme qui le porte.

Dua Lipa, Ambassadrice Mondiale YSL Beauty, reconnue pour sa féminité audacieuse est le visage de cette nouvelle campagne LIBRE FLOWERS&FLAMES. Avec comme écrin la beauté sauvage du désert marocain, la campagne qui l'accompagne exprime la volonté de tracer son propre chemin et de faire preuve d'une indépendance farouche. Le premier visuel de la campagne est dévoilé aujourd'hui, mettant en scène Dua Lipa portant un lys du désert, avec en toile de fond un coucher de soleil flamboyant. La vidéo de la campagne sera dévoilée le 15 août prochain.

LIBRE FLOWERS & FLAMES sera disponible aux États-Unis à partir du 30 juillet, en magasins et en ligne sur yslbeautyus.com.

