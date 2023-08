YuanTech a livré des modules TOPCon de type N à haute efficacité aux développeurs de projets suisses

SHANGHAI, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, un nouveau fabricant de panneaux photovoltaïques en Chine, a annoncé que la société avait livré des modules photovoltaïques à haut rendement TOPCon de type N de 1 MW à INGENE SAGL, un développeur de projets suisse bien connu et distributeur, pour des projets de toitures industrielles à Cadenazzo et Riazzino.

La Suisse, connue comme le « cœur de l'Europe », a adopté la Stratégie énergétique 2050 et des amendements majeurs à la loi sur l'énergie en 2017, et a vigoureusement encouragé la transformation de l'efficacité énergétique des logements individuels, des logements sociaux et des bâtiments publics afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone. Selon Swissolar, en 2022, la nouvelle capacité photovoltaïque installée de la Suisse a augmenté de plus de 40 % d'une année sur l'autre, tandis que la capacité installée cumulée a atteint 4,65 GW, et l'énergie solaire a contribué à hauteur de 5,8 % à l'approvisionnement local en électricité la même année. On s'attend à ce que la nouvelle capacité photovoltaïque installée augmente encore de plus de 20 % en 2023.

Le module livré cette fois est un module à 54 cellules, adoptant la technologie de cellule TOPCon de type N basée sur une plaquette M10, qui présente des avantages significatifs en termes d'efficacité de conversion, de bifacialité, de faible dégradation, de faible coefficient de température et de réponse à faible luminosité, et peut grandement améliorer le rendement global du projet.

INGENE SAGL a hautement apprécié la livraison et le service de YuanTech Solar et les deux parties ont signé un accord de distribution de modules de 2 ans. La société continuera d'étendre les marchés étrangers, afin de fournir à davantage de clients et d'utilisateurs finaux des produits photovoltaïques fiables et de haute qualité.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique spécialisée dans la R&D, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 224 millions de dollars) pour construire une installation de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'est engagée à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche axée sur le marché et en prenant l'innovation technologique comme moteur, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie propre, à faible émission de carbone, sûre et efficace.

