YuanTech Solar дебютирует в Европе на выставке Intersolar Europe 2023

News provided by

YuanTech Solar Co., Ltd.

06 Jun, 2023, 08:44 ET

ШАНХАЙ, 6 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Новый бренд солнечных батарей YuanTech Solar планирует представить обширную линейку модулей TOPCon, а также недавно разработанную портативную домашнюю солнечную электростанцию YuanHome Solar Kit на выставке Intersolar Europe 2023, которая пройдет с 14 по 16 июня 2023 г. Компания ожидает вызвать высокий интерес местных дистрибьюторов, установщиков и конечных пользователей к своему стенду (стенд номер C4.360).

Intersolar Europe – крупнейшая и самая важная в мире профессиональная выставка в сфере солнечной энергетики, а также площадка для встречи крупнейших компаний отрасли. Для YuanTech Solar это мероприятие знаменует первое появление на европейской выставке. Компания опирается на предыдущее успешное участие в выставке SNEC – выдающейся международной выставке фотоэлектрических технологий.

На мероприятии компания YuanTech Solar представит полный ассортимент модулей TOPCon с диапазоном мощности от 435 до 575 Вт. Они рассчитаны на удовлетворение разнообразных требований в различных видах применения, включая распределенные домашние системы, коммерческие и промышленные крыши, а также крупномасштабные проекты электростанций. Кроме того, YuanTech Solar представит недавно разработанную портативную домашнюю систему генерации солнечной энергии YuanHome Solar Kit. Инновационная система включает в себя высокоэффективные солнечные модули TOPCon 435 Вт, микроинверторы, кабели переменного тока, кронштейны и другие важные компоненты. Легко сочетая эти элементы, пользователи получат доступ к более простым и безопасным системам экологически чистой энергии, приближая широкое применение фотоэлектрической продукции в бытовых ситуациях.

С момента перехода к массовому производству в 4 кв. 2022 г. в компании YuanTech наблюдался устойчивый и растущий приток заказов. Компания поставила десятки мегаваттных модулей в Германию, Бельгию, Италию, Швейцарию и Румынию и постепенно выходит на другие рынки региона. Чжан Чунхэ Генеральный директор YuanTech Solar, Се Цзянь, подчеркнул важность Европы как хорошо зарекомендовавшего себя рынка фотоэлектрики. Он также заявил о стремлении компании разрабатывать продукты, отвечающие различным требованиям клиентов и сценариям их применения. Компания YuanTech рассчитывает на обслуживание растущего числа партнеров за счет предоставления эффективных услуг и решений.

Информация о компании YuanTech Solar

YuanTech Solar – технологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании фотоэлектрической продукции нового поколения N-type TOPCon. Компания была основана в январе 2022 г. и планирует инвестировать 1,5 млрд юаней (около 224 млн долл. США) в строительство завода по производству фотоэлектрических модулей на 5 ГВт в Чучжоу (провинция Аньхой). Компания стремится стать поставщиком продукции экологически чистой энергии мирового класса, придерживаясь рыночного подхода и используя технологические инновации в качестве своей движущей силы в стремлении ускорить переход к экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетике.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpg

SOURCE YuanTech Solar Co., Ltd.

Also from this source

YuanTech Solar's European Debut at Intersolar Europe 2023

YuanTech Solar envia sua primeira remessa para o Brasil

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.