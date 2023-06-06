YuanTech Solar дебютирует в Европе на выставке Intersolar Europe 2023

ШАНХАЙ, 6 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Новый бренд солнечных батарей YuanTech Solar планирует представить обширную линейку модулей TOPCon, а также недавно разработанную портативную домашнюю солнечную электростанцию YuanHome Solar Kit на выставке Intersolar Europe 2023, которая пройдет с 14 по 16 июня 2023 г. Компания ожидает вызвать высокий интерес местных дистрибьюторов, установщиков и конечных пользователей к своему стенду (стенд номер C4.360).

Intersolar Europe – крупнейшая и самая важная в мире профессиональная выставка в сфере солнечной энергетики, а также площадка для встречи крупнейших компаний отрасли. Для YuanTech Solar это мероприятие знаменует первое появление на европейской выставке. Компания опирается на предыдущее успешное участие в выставке SNEC – выдающейся международной выставке фотоэлектрических технологий.

На мероприятии компания YuanTech Solar представит полный ассортимент модулей TOPCon с диапазоном мощности от 435 до 575 Вт. Они рассчитаны на удовлетворение разнообразных требований в различных видах применения, включая распределенные домашние системы, коммерческие и промышленные крыши, а также крупномасштабные проекты электростанций. Кроме того, YuanTech Solar представит недавно разработанную портативную домашнюю систему генерации солнечной энергии YuanHome Solar Kit. Инновационная система включает в себя высокоэффективные солнечные модули TOPCon 435 Вт, микроинверторы, кабели переменного тока, кронштейны и другие важные компоненты. Легко сочетая эти элементы, пользователи получат доступ к более простым и безопасным системам экологически чистой энергии, приближая широкое применение фотоэлектрической продукции в бытовых ситуациях.

С момента перехода к массовому производству в 4 кв. 2022 г. в компании YuanTech наблюдался устойчивый и растущий приток заказов. Компания поставила десятки мегаваттных модулей в Германию, Бельгию, Италию, Швейцарию и Румынию и постепенно выходит на другие рынки региона. Чжан Чунхэ Генеральный директор YuanTech Solar, Се Цзянь, подчеркнул важность Европы как хорошо зарекомендовавшего себя рынка фотоэлектрики. Он также заявил о стремлении компании разрабатывать продукты, отвечающие различным требованиям клиентов и сценариям их применения. Компания YuanTech рассчитывает на обслуживание растущего числа партнеров за счет предоставления эффективных услуг и решений.

Информация о компании YuanTech Solar

YuanTech Solar – технологическая компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании фотоэлектрической продукции нового поколения N-type TOPCon. Компания была основана в январе 2022 г. и планирует инвестировать 1,5 млрд юаней (около 224 млн долл. США) в строительство завода по производству фотоэлектрических модулей на 5 ГВт в Чучжоу (провинция Аньхой). Компания стремится стать поставщиком продукции экологически чистой энергии мирового класса, придерживаясь рыночного подхода и используя технологические инновации в качестве своей движущей силы в стремлении ускорить переход к экологически чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетике.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpg

SOURCE YuanTech Solar Co., Ltd.