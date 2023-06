YuanTech Solar fait ses débuts en Europe à l'occasion d'Intersolar Europe 2023

SHANGHAI, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, une nouvelle marque de produits photovoltaïques, s'apprête à présenter sa gamme complète de modules TOPCon, ainsi que son nouveau kit solaire YuanHome Solar Kit, un système d'énergie solaire portable pour la maison, à l'occasion du salon Intersolar Europe 2023, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2023. La société s'attend à ce que les distributeurs, installateurs et utilisateurs finaux locaux viennent nombreux à son stand (stand n° C4.360).

Intersolar Europe est la plus grande et la plus importante exposition professionnelle au monde dans le domaine de l'énergie solaire, et un lieu de rencontre pour les principales entreprises du secteur. Pour YuanTech Solar, cet événement marque sa première participation à une exposition européenne, dans le prolongement de sa participation réussie à la SNEC, l'exposition mondiale la plus importante dans le domaine de l'énergie photovoltaïque (PV).

Lors de cet événement, YuanTech Solar présentera sa gamme complète de modules TOPCon, dont la puissance est comprise entre 435 et 575 W. Ces modules sont conçus pour répondre aux diverses exigences d'applications multiples, notamment les systèmes domestiques distribués, les toits commerciaux et industriels, ainsi que les projets de centrales électriques à grande échelle. En outre, YuanTech Solar dévoilera son tout nouveau système portable de production d'énergie solaire domestique, le YuanHome Solar Kit. Ce système innovant intègre des modules solaires TOPCon 435 W à haut rendement, des micro-onduleurs, des câbles CA, des supports et d'autres composants essentiels. En combinant ces éléments de manière transparente, les utilisateurs ont accès à des solutions d'énergie verte plus simples et plus sûres, ce qui accélère l'application des produits photovoltaïques dans les scénarios d'appareils ménagers.

Depuis le passage à la production de masse au quatrième trimestre 2022, YuanTech a connu un afflux régulier et croissant de commandes. L'entreprise a expédié des dizaines de mégawatts de modules en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse et en Roumanie, et s'étend progressivement à d'autres marchés de la région. M. Xie Jian, PDG de YuanTech Solar, a souligné l'importance de l'Europe en tant que marché photovoltaïque bien établi. Il a également fait part de l'engagement de l'entreprise à développer des produits qui répondent aux diverses exigences des clients et aux différents scénarios d'application. YuanTech se réjouit de pouvoir servir un nombre croissant de partenaires en leur fournissant des services et des solutions efficaces.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique axée sur la recherche et le développement, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 224 millions de dollars américains) pour construire une usine de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'engage à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche orientée vers le marché et en prenant l'innovation technologique comme force motrice, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie verte, à faible teneur en carbone, sûre et efficace.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1960403/YT_logo_Logo.jpg

SOURCE YuanTech Solar Co., Ltd.