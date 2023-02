YuanTech Solar franchit une étape importante avec la première expédition de ses modules TOPCon de type N en Europe

SHANGHAI, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, un nouveau fabricant de systèmes photovoltaïques en Chine, a récemment annoncé que ses modules TOPCon de type N seront expédiés à Hambourg, en Allemagne, pour un projet local de toiture commerciale et industrielle. C'est une étape importante, car il s'agit de la première commande en Europe.

La série de modules TOPCon à base de plaquettes M10, avec l'adoption de technologies de module de pointe, notamment la coupe multi-bus, la demi-cellule, la coupe non destructive et le soudage intelligent, présente des avantages exceptionnels en termes d'efficacité, de dégradation, de coefficient de température et de LCOE.(coût actualisé de l'électricité. De plus, avec un aspect entièrement noir qui se marie parfaitement avec les toits des bâtiments, les produits répondent aux attentes des investisseurs en matière d'efficacité élevée et d'esthétique en plus d'être adaptés aux systèmes solaires grand public, ainsi qu'aux solutions logistiques à faible coût.)

Selon le calendrier convenu pour le projet, YuanTech Solar achèvera la livraison à la mi-mars, et le projet sera connecté au réseau et mis en service en ma. En outre, le fabricant de systèmes photovoltaïques négocie actuellement un accord-cadre d'approvisionnement annuel avec l'investisseur du projet.

À propos de YuanTech Solar

YuanTech Solar est une société technologique spécialisée dans la R&D, la fabrication, la vente et les services de produits photovoltaïques TOPCon de type N de nouvelle génération. La société a été créée en janvier 2022 et prévoit d'investir 1,5 milliard de yuans (environ 224 millions de dollars américains) pour construire une usine de production de modules photovoltaïques de 5 GW à Chuzhou, dans la province d'Anhui. La société s'engage à devenir un fournisseur d'énergie propre de classe mondiale, en adhérant à une approche orientée vers le marché et en prenant l'innovation technologique comme force motrice, dans le but de stimuler la transformation vers une énergie verte, à faible teneur en carbone, sûre et efficace.

SOURCE YuanTech Solar Co., Ltd.