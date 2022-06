YUCJ, primeiro projeto com IEO no AAX Launchpad, agora está listado

VICTORIA, Seychelles, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A AAX, exchange de criptomoedas de nível institucional, anunciou o lançamento da Yu Coin (YUCJ) como o primeiro token do AAX Launchpad.

O AAX Launchpad é uma nova iniciativa para usuários da exchange AAX que foi lançada no início deste ano, oferecendo à comunidade AAX acesso antecipado a projetos de blockchain promissores e de alta qualidade que visam casos de uso reais e têm o potencial de causar um grande impacto.

O primeiro projeto lançado no AAX Launchpad é a Yu Coin, que tem a ambição de se tornar uma moeda digital amplamente aceita e uma exchange descentralizada para compradores, vendedores, mineradores e investidores do setor de jade. Jade é uma pedra preciosa amplamente utilizada em joias e ornamentos e vista como um importante fonte de riqueza, semelhante ao ouro.

Por meio da Yu Coin, o desenvolvedor Yu Shi Tech tem como objetivo de trazer o setor de jade para a blockchain para facilitar o fluxo de transações entre fronteiras de maneira tranquila, transparente e confiável, reduzindo os custos para as empresas e consumidores.

Neste sentido, a Yu Coin está tentando combinar conceitos de blockchain como criptomoeda e tokens não fungíveis (NFTs). A YUCJ será a criptomoeda utilizada para facilitar as transações de jade, enquanto os NFTs Yu Coin serão criados como uma forma de tokens não substituíveis emitidos para cada pedra de jade, certificando sua autenticidade e valor.

Segundo Yu Shi Tech, a vantagem da Yu Coin é que os compradores e vendedores de jades poderão negociar livremente, sem intermediários ou depender de autoridades de certificação de terceiros, para garantir preços ideais e maior confiança no setor.

"O AAX Launchpad é uma iniciativa importante que oferece o benefício potencial do acesso antecipado ao mercado para nossos usuários, ao mesmo tempo em que permite que a exchange faça parceria com mais projetos que possam ajudar a ampliar o escopo de nosso engajamento, à medida que exploramos novos mercados e ecossistemas", disse Ben Caselin, diretor de pesquisa e estratégia da AAX.

Com o AAX Launchpad, os usuários terão uma oportunidade única de se tornarem investidores iniciais na Yu Coin por meio da plataforma, que está realizando uma série de eventos para coincidir com o lançamento do token. Isso inclui um AMA (pergunte o que quiser) no Telegram às 13h UTC do dia 10 de junho, que dará aos investidores a oportunidade de fazer perguntas aos desenvolvedores do projeto e ganhar recompensas adicionais pela participação. O AMA será seguido pela chance de obter ingressos de assinatura necessários para comprar tokens YUCJ por meio do AAX Launchpad. A oportunidade está disponível para a todos os usuários da exchange AAX que detêm o valor mínimo exigido depositado na forma de AAB, BTC, ETH, USDT e USDC, conforme estipulado nos termos e condições do AAX Launchpad.

Sobre a AAX

A AAX é uma exchange de criptomoedas de alto nível que atende a um público global, com a visão de oferecer a todos os benefícios das criptomoedas. Com uma linha de produtos acessíveis e contribuindo para a discussão sobre criptomoedas e cultura, nosso objetivo é capacitar os estimados 96% das pessoas em todo o mundo que ainda não possuem Bitcoins e outros ativos digitais para construir economias melhores e mais inclusivas.

Escolhida por mais de dois milhões de usuários em mais de 100 países, a AAX é a primeira exchange a utilizar o Satoshi Standard (SATS) para impulsionar a adoção do Bitcoin. Também somos os primeiros a ser impulsionados pela tecnologia LSEG, oferecendo pacotes de poupança de alto rendimento, mais de 100 pares de spots, mercados futuros com muita liquidez, descontos regulares nos principais tokens e uma linha de produtos tradicionais e alternativos.

Aax.com

