Yuntianhua consegue cerca de USD 1,4 bilhão em contratos na 5ª CIIE tornando-se a empresa mais profícua de Yunnan

O Yuntianhua Group, uma das 500 maiores empresas da China, sediado na província de Yunnan, fez sua estreia na 5ª China International Import Expo (CIIE) em Xangai em 5 de novembro. Com base nas conquistas do ano passado, o Yuntianhua Group aumentou ainda mais a escala de transações, e o valor dos contratos assinados no local chegou a USD 1,398 bilhão, fazendo dela a maior empresa contratada da missão de negociação de Yunnan para a CIIE por cinco anos consecutivos.

De 2018 a 2022, o valor total acumulado de assinaturas do Yuntianhua Group na CIIE atingiu USD 6,3 bilhões. Ao construir uma plataforma de cadeia de suprimentos em Xangai, a Yuntianhua coordena melhor os mercados interno e internacional e dois tipos de recursos, inova novos modos e modelos de comércio internacional e melhora continuamente o nível de abertura para o mundo. Como resultado, o valor das transações da Yuntianhua na CIIE vem subindo rapidamente.

O Yuntianhua Group vem trabalhando no negócio de grãos há vários anos. Em comparação com a quarta edição da feira, a quantidade total de produtos agrícolas importados pelo Yuntianhua Group em contratos assinados este ano aumentou 22%.

Por exemplo, o valor dos contratos entre a Yuntianhua e a Cargill, um dos quatro principais comerciantes de grãos do mundo, que participou da CIIE por cinco anos consecutivos, vem aumentando ano a ano, de USD 120 milhões em 2018 para USD 250 milhões em 2022, registrando uma taxa de crescimento de 108%.

Considerando a feira como um palco, o Yuntianhua Group está apresentando ao mundo a imagem de uma empresa estatal moderna com desenvolvimento sustentável. Na feira deste ano, a cadeia de suprimentos de produtos químicos de energia do Yuntianhua Group continuou a inovar e a se desenvolver, resistiu ao impacto da epidemia e às incertezas da economia mundial, garantiu efetivamente o fornecimento estável de matérias-primas para produção a granel e melhorou a segurança, a estabilidade e a flexibilidade da cadeia de suprimentos global do grupo.

Além disso, a rede de logística do Yuntianhua Group fez um grande avanço. Com a abertura de uma nova rota de transporte do porto de Haiphong do Vietnã até a China e a conexão do transporte ferroviário de contêineres entre a Ásia central e Yunnan, o raio de vendas de commodities da Yuntianhua se estendeu até Kunming, no interior de Yunnan. Isso também amplia a variedade de compras de matérias-primas e reduz efetivamente os custos de compras de matérias-primas.

