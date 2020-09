YuppTV acquiert les droits de diffusion de la Dream11 Indian Premier League 2020

La plateforme OTT diffusera la saison 2020 de la Dream11 IPL du 19 septembre au 10 novembre 2020. Les matchs de l'IPL T20 durent seulement trois heures et sont bien plus courts que ceux des autres tournois de cricket, ce qui les rend beaucoup plus excitants. De plus, la compétition déploie ses campagnes de promotion à grande échelle. Pour tirer parti de cette occasion, YuppTV diffusera la saison 2020 de la Dream11 IPL virtuellement et en direct en Australie, en Europe continentale, en Malaisie, en Asie du Sud-Est (sauf Singapour), au Sri Lanka, au Népal, au Bhoutan, aux Maldives, en Asie centrale et en Amérique du Sud.

À propos du partenariat, M. Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Au cours des dernières années, l'IPL est devenu le tournoi de cricket le plus populaire du pays. En pleine période de confinement, la compétition suscitera de l'optimisme, de l'engouement et une nouvelle sensation chez les spectateurs. La diffusion en direct de l'IPL, la technologie dédiée à l'expérience de visionnement et l'expérience virtuelle instantanée rendront le tournoi de cette année encore plus excitant pour les supporters, même s'ils devront suivre la compétition dans l'environnement sûr de leur domicile plutôt que dans des stades bondés. YuppTV verra également son audience monter en flèche grâce aux droits. »

YuppTV, l'un des plus importants prestataires mondiaux de services de TV par Internet et de programmes à la demande pour le contenu sud-asiatique, proposant plus de 250 chaînes de télévision, plus de 3 000 films et plus de 100 émissions de télévision, en 14 langues, agrandit son audience grâce aux droits de la Dream11 IPL 2020. La plateforme reproduira la sensation du stade à la maison pour offrir aux spectateurs la meilleure expérience d'IPL virtuelle.

À propos de YuppTV

YuppTV a reçu des fonds d'Emerald Media, une plateforme panasiatique créée par la société de placements mondiale de premier plan KKR en vue d'investir dans le secteur des médias et du divertissement. Cela a permis à Emerald Media d'acquérir une participation minoritaire notable dans la société pour 50 millions d'USD. Emerald Media est dirigée par deux vétérans du secteur, Rajesh Kamat et Paul Aiello, et une équipe de cadres chevronnés. YuppTV avait d'ores et déjà procédé à une première levée de fonds à laquelle a participé la tribu indienne de Poarch Creek dans l'Alabama.

YuppTV est actuellement la première plateforme de télévision payante sur Internet pour les Indiens vivant à l'étranger et la plus grande plateforme de télévision sur Internet en termes de contenu premium disponible en Inde

Rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket pour plus d'informations.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1273500/YuppTV_Dream11_IPL2020.jpg

