YuppTV acquiert les droits de diffusion de VIVO IPL 2021

HYDERABAD, Inde, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- YuppTV, la principale plateforme OTT au monde pour le contenu sud-asiatique, a acquis les droits de diffusion numérique de VIVO IPL 2021 dans près de 100 pays. Grâce à ce développement, YuppTV permettra aux fans de cricket du monde entier d'assister et de profiter en direct des 60 matchs T20 prévus dans le cadre de la VIVO IPL 2021.

Après avoir été déplacée aux Émirats arabes unis en 2020 en raison du confinement national, la VIVO IPL est maintenant de retour en Inde. YuppTV diffusera tous les moments forts de la VIVO IPL 2021 du 9 avril au 30 mai 2021. L'événement aura lieu à Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Bangalore et Kolkata. De plus, les matchs éliminatoires et la finale se dérouleront au stade Narendra Modi d'Ahmedabad, qui est désormais le plus grand stade de cricket du monde.

Tirant parti de cette opportunité, YuppTV donne vie à cet événement très passionnant et tant attendu dans près de 100 pays sur tous les continents - Europe continentale, Australie, Sri Lanka, Asie du Sud-Est (sauf Singapour et Malaisie), Amérique centrale et du Sud, Asie centrale, Népal, Bhoutan et Maldives.

Interrogé sur cette association, M. Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Le cricket est un engouement dans le monde entier et l'IPL a toujours été une franchise très attendue et puissante pour les fans du monde entier. Avec le retour de la VIVO IPL en Inde, nous sommes certains que les fans vont se délecter de l'expérience sur le terrain. YuppTV s'est engagée dans la croissance du sport dans le pays et continuera à être portée par la puissance du cricket. Nos utilisateurs peuvent profiter de leur événement sportif préféré en temps réel depuis le confort de leur domicile. »

Grâce à ce développement, YuppTV va attirer davantage de téléspectateurs en leur offrant la meilleure expérience de l'IPL virtuelle depuis chez soi tout en ressentant l'atmosphère du stade qui y règne.

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services de télévision à la demande sur Internet pour le contenu sud-asiatique, offrant plus de 250 chaînes de télévision, films et émissions de télévision en 14 langues. YuppTV a récemment reçu un financement d'Emerald Media, une plateforme panasiatique créée par la société d'investissement mondiale KKR, qui a acquis une participation minoritaire importante dans la société pour $50 millions de dollars américains. YuppTV avait d'ores et déjà procédé à une première levée de fonds à laquelle a participé la tribu indienne de Poarch Creek dans l'Alabama.

YuppTV dispose de 25 000 heures de contenu de divertissement catalogué dans sa bibliothèque, tandis que près de 2 500 heures de nouveau contenu à la demande sont ajoutées chaque jour à la plateforme YuppTV. YuppTV propose la télévision en direct et la télévision en replay. Elle propose également YuppFlix, un service de streaming de films à la demande pour le marché des expatriés, et a récemment lancé YuppTV Originals pour mettre en avant des histoires peu conventionnelles. YuppTV est actuellement classée première plateforme de télévision payante sur Internet pour les Indiens vivant à l'étranger. YuppTV est l'application SmartTV indienne la plus téléchargée et elle peut se vanter d'avoir été téléchargée par 13 millions d'utilisateurs avec une note de 4,0.

