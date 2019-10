YuppTV faz parceria com a BSNL para fornecer serviços triple play

A rede de fibra da BSNL, a maior provedora de banda larga do país, cobre todos os cantos do país e tem uma base de comunicações móveis igualmente fervorosa. A empresa tem a capacidade de fornecer serviços triple play em todas as partes do país, incluindo as regiões mais distantes da Índia.

Por outro lado, a YuppTV é uma força considerável em serviços de vídeo e de tecnologia. Como pioneira na área de OTT, a YuppTV ostenta mais de 10 anos bem-sucedidos de expertise em transmissão contínua (streaming) de conteúdo ao vivo e de VOD para uma audiência amplamente variada no mundo, com seus recursos inovadores. A YuppTV dispõe de uma biblioteca extensa e exclusiva de conteúdo, com canais de TV ao vivo e gravado (catch-up), filmes e produções originais exclusivas.

A BSNL é vista como a única provedora de serviços que faz esforços focados e toma iniciativas planejadas para cobrir a lacuna digital entre a área urbana e a rural no setor de TIC. Com o incomparável alcance da BSNL em toda a Índia, especialmente nos mercados de tier 2, 3 e além deles, e em vista do histórico comprovado da YuppTV de tecnologia superior e escalável, combinado com sua biblioteca extensa e exclusiva de conteúdo, as duas empresas irão criar juntas uma proposição de valor exemplar para a Índia.

O fundador e presidente-executivo da YuppTV, Sr. Uday Reddy, disse sobre a associação: "Estamos satisfeitos por somar forças com uma empresa estabelecida no setor como a BSNL. Com essa associação, teremos a oportunidade de alavancar a vasta rede implantada pela BSNL e disponibilizar produtos e recursos tecnológicos superiores para uma explosiva base de usuários. Na YuppTV, estamos determinados a democratizar o acesso a soluções de entretenimento de vanguarda, através de tecnologia simples, mas eficaz e inovadora. Esperamos manter uma associação de longo prazo e ter uma resposta afirmativa da ampla base de usuários da BSNL".

Expondo um pensamento similar, o diretor de administração da BSNL, Shri Pravin Kumar Purwar, acrescentou: "Como pioneira na área de OTT, onde atua por 10 anos, a YuppTV evoluiu rapidamente nesses tempos de mudança, alavancando tecnologia disruptiva para fornecer produtos e serviços superiores de entretenimento digital e por vídeo, tais como transmissão contínua (streaming) ao vivo e de gravação (catch-up) ou produções originais exclusivas. Estamos satisfeitos com nossa associação com a YuppTV, porque poderemos fornecer uma impressionante proposição de valor aos consumidores da Índia".

O diretor de CFA do conselho da BSNL, Sh. Vivek Banzal, informou que a estrutura técnica já foi testada com sucesso, para fornecer serviços triple play perfeitos a seus clientes, em uma única conexão por fibra (Bharat Fiber).

A associação também irá ajudar a BSNL a aumentar seu portfólio de ofertas de serviços e permanecer competitiva em um mercado em rápida evolução e implacável. A YuppTV irá agrupar seus serviços para os clientes de banda larga e comunicações móveis da BSNL e também ajudar a empresa na oferta de serviços de banda larga em áreas mal-atendidas, ao fornecer infraestrutura de last mile.

Contato com a mídia:

Manjusha K

manjusha@yupptv.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1014379/BSNL_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014380/Yupp_TV_BSNL.jpg

FONTE YuppTV

SOURCE YuppTV